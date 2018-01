Mărturia sfâşietoare a soţului Teodorei, mămica moartă imediat după naştere, la Constanţa: "Am auzit trei ţipete puternice, de durere!"

Mărturia sfâșietoare a soțului Teodorei, mămica moartă imediat după naștere, la Constanța: "Am auzit trei țipete puternice, de durere!"

Ştire online publicată Vineri, 26 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

O tânără mamă a murit în condiții suspecte, după ce a născut la un spital privat din Constanța. Și-a îmbrățișat bebelușul pe care l-a născut natural, apoi a intrat în stop cardio-respirator. La extragerea placentei, medicul ar fi greșit și ar fi rupt uterul, acuză familia. Mama a făcut hemoragie și ar fi fost dusă prea tâziu la Urgență, la stat. E doar unul din cazurile grave care ajung de la privat la camerele de gardă, unde există și echipe medicale, și resurse pentru a trata complicațiile. Poliția și Colegiul Medicilor vor porni ancheta, scrie observatortv.netÎnainte să moară, Teodora Mocanu a apucat să-și cunoască fiul. Un băiețel de două kilograme și jumătate, născut natural după miezul nopții și după trei ore de travaliu, la un spital privat din Constanța. Același unde, în urmă cu patru ani, tânăra mamă și-a adus pe lume, prin cezariană, primul copil. Imediat după naștere, au început și problemele."La aproximativ 2-3 minute, am auzit trei țipete puternice, de durere. Au început să se agite foarte tare, să țipe doctora că femeia asta nu are tensiune și că face stop cardiac.", poverstește rupt de durere soțul Teodorei.În sala de operație, medicul încercase scoaterea placentei. Ceva s-ar fi întâmplat în timpul procedurii medicale. Teodora a fost resucitată. Medicii spitalului privat au cerut ajutorul celor de la Spitalul Județean de Urgență din oraș.O oră, femeia a pierdut sânge și șanse la viață, susține soțul ei. La Spitalul Județean a fost ținută patru ore în sala de operație. A intrat de trei ori în stop cardio-respirator. A primit 15 unități de sânge, dar a fost prea târziu."Doctorul care a efectuat operația mi-a povestit că placenta a fost lipită de cicatricea vechii operații de cezariană." , spune soțul. Iar în momentul în care a fost extrasă, uterul s-a rupt și a provocat hemoragia.Rudele cred că mama putea fi salvată dacă Spitalul privat ar fi avut resurse și echipe medicale similare unui spital de urgență. Soțul a făcut plângere la Colegiul Medicilor. Așteaptă necropsia și se apoi se va duce și la poliție.Într-un comunicat, medicii Spitalului privat din Constanța susțin că pacienta a avut o anomalie placentară rară, care nu putea fi depistată anterior nașterii. Presa locală scrie că, la același spital, în urmă cu un an, un copil a murit după o naștere sub apă.În Constanța, ca în multe orașe din țară, femeile aleg clinici private pentru condiții mai bune. Își asumă însă riscuri, în cazul complicațiilor. O situație la care și statul contribuie prin nepăsare.Ioan, fiul Teodorei, este internat în continuare la spitalul privat unde a fost adus pe lume. Acolo, vor urma, cel mai probabil, anchete.xxxPentru toți cei care vor să îi transmită un ultim gând bun celei care a fost Mocanu Ramba Teodora ( Teo Dora), trupul neînsuflețit va fi depus la capela Bisericii Sfantul Prooroc Ilie-Slobozia (Biserica de lemn din cartierul Cărămidari) în ziua de vineri 26 ianuarie 2018 începând cu orele 17:00, iar slujba de înmormântare va avea loc duminică în data de 28 ianuarie 2018, orele 12:30 la Biserica Sfinții Mihail și Gavril din Comuna Gheorghe Lazăr, județul Ialomița.