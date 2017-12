Mărturia cutremurătoare a barbatului care i-a găsit morţi pe soţii Maleon

Mărturia cutremurătoare a barbatului care i-a găsit morți pe soții Maleon

Ştire online publicată Joi, 28 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Bărbatul care i-a descoperit pe soții Maleon morți în casă a povestit pe Ziarul de Iași tot ce s-a întâmplat în acea zi. "Erau așteptați să vină la noi la masă, că așa stabilisem. Cum nu răspundea nimeni la telefon, am devenit îngrijorați, iar peste vreo oră am zis să trag o fugă pe la ei, să văd să nu se fi întâmplat ceva", a povestit bărbatul.Conf.dr. Liviu Pilat, profesor al Facultății de Istorie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“, coleg și prieten apropiat al soților Maleon, care au fost găsiți morți în locuința lor în ziua Crăciunului, este cel care a descoperit trupul neînsuflețit al prof.dr. Bogdan-Petru Maleon, și povestește că a luat decizia de a merge acasă la ei după ce nu au răspuns toată ziua la telefon."Erau așteptați să vină la noi la masă, că așa stabilisem. De obicei veneau să ne întâlnim, familiile noastre erau prietene, așa că, atunci când nu au mai dat niciun semn, am încercat să îi sunăm. Cum nu răspundea nimeni la telefon, am devenit îngrijorați, iar peste vreo oră am zis să trag o fugă pe la ei, să văd să nu se fi întâmplat ceva“, a declarat conf.dr. Liviu Pilat pentru Ziarul de Iași. Acesta povestește că a ajuns la casa soților Maleon, din cartierul Moara de Vânt, strada Alistar, și din exterior a văzut semne că ar fi cineva acasă, așa că a sunat la sonerie. Însă nu a răspuns nimeni, și a observat, încercând ușa, că e descuiată."Era ca și cum ar fi fost acasă. Mi s-a părut ciudat. Am vorbit la telefon cu soția mea, și ea mi-a dat ideea să caut un vecin și să ne uităm împreună prin casă. Am găsit chiar vecinul de vizavi, care era chiar atunci la mașină; am intrat în casă și am început să luăm camerele la rând. Când am ajuns la etaj și am mers în capăt, l-am văzut pe el atârnat. Am rămas șocat, și am sunat atunci la 112“, a mai spus conf.dr. Liviu Pilat.Acesta a adăugat că nu a observat nici el, în timp, vreun semn că lucrurile nu ar fi mers bine în familia Maleon. S-a întâlnit cu prof.dr. Bogdan-Petru Maleon chiar în miercurea dinaintea Crăciunului, la birou, cu patru zile înainte ca acesta să se sinucidă. „Nu se întâmplase nimic, chiar nimic, miercuri la birou am discutat, și totul părea normal. La fel și în familie, nu aveau doar planuri îndepărtate, ci planuri de activitate, legate de serviciu, și erau o familie model. Era de admirat felul în care se înțelegeau, Bogdan era foarte grijuliu și atent cu Anda, și lucrurile astea le-am observat dintotdeauna, nu poți să spui că se prefăceau. Sunt unele chestiuni care se pot mima, dar nici chiar așa, să nu observi nimic, iar apoi să degenereze, nu se poate, nu există“, a încheiat conf.dr. Liviu Pilat.Anchetatorii care cercetează moartea soților Bogdan și Anda Elena Maleon au exclus în totalitate varianta ca o persoană străină să fi intrat în casa lor și să-i fi omorât pe cei doi. Prima variantă a acestora, una susținută de probele medicilor legiști, ar fi o dublă sinucidere, însă, cel puțin la nivel teoretic, nu este încă eliminată total din calcul nici ipoteza ca femeia să fi fost strangulată de către soț, care apoi s-ar fi sinucis.În urma cercetărilor făcute până în prezent, a reieșit că soții Maleon se aflau amândoi duminică seara, în Ajulul Crăciunului, acasă, servind vin și aranjând pomul de Crăciun, în livingul casei lor cu etaj din Moara de Vânt. În acest sens, anchetatorii au găsit globuri și de­corațiuni așezate lângă pomul de Crăciun, care urmau să fie puse în brad, unele fiind deja aranjate în pom. În acele momente, după cum bănuiesc anchetatorii, s-a întâmplat ceva, un lucru care ar fi aprins discuțiile dintre cei doi, foarte probabil și pe fondul consumului de alcool, consum mare la acel mo­ment (1,7 la mie concentrație în sânge la el, 2,4 la ea), cu care este probabil că cei doi nu erau obiș­nuiți. Cert este că femeia ar fi plecat la un moment dat din living, și s-ar fi spânzurat în mansardă, cu o curea feminină, de o grindă. Aceste lucruri este posibil să se fi petrecut mai aproape de miezul nopții, și nu spre dimineață, cum s-a stabilit până acum în mod preliminar. După o perioadă neprecizată de timp, care ar putea fi și de două sau chiar trei ore, bărbatul, care nu poate fi exclus că ar fi putut adormi între timp, ar fi sesizat dispariția ei și a început să o caute prin casă, găsind-o în partea de sus a acesteia. An­chetatorii presupun că acesta ar fi dat apoi jos corpul din ștreang și l-ar fi așezat pe podea, cu fața în sus. În acele clipe, cel mai probabil dezorientat și șocat, acesta ar fi aruncat cureaua pe scările care asi­gurau accesul în mansardă. Obiec­tul a fost găsit de către anchetatori la baza scării.Acesta și-ar fi luat apoi o curea bărbătească, a urcat și el la man­sardă și s-a spânzurat de mânerul unei ferestre. Anchetatorii mai spun că cei doi erau îmbrăcați cu haine de casă.De asemenea, cei care fac cercetările în acest caz au mai aflat că femeia pierduse o sarcină în cursul acestui an, iar acest lucru a făcut-o să treacă printr-o depresie, fapt care ar putea constitui mobilul sinuciderii, nefiind exclusă și o discuție în seara tragediei pe această temă.sursa: romaniatv.net