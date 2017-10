Martori oculari la o crimă

Ieri, magistrații de la Tribunalul Constanța au continuat audierile de martori în dosarul în care doi tineri sunt acuzați că au omorât în bătaie un bărbat, într-un bar din zona Cireșica. Este vorba de Valentin Mavru, de 23 de ani, și Ismet Okurogullari, de 16 ani. Ștefan Ladari, barman în localul în care a avut loc scandalul ce s-a soldat cu moartea unui om, a povestit că a intrat în bar chiar în momentul în care Mavru îi dădea un pumn lui Sinan Acmula. „Nu am vrut să mă bag între cei doi și m-am uitat cum se bat. Când Mavru s-a îndepărtat de Acmula, m-am dus la cel din urmă și l-am întrebat dacă vrea să bea niște apă. Mi-a spus că da, i-am adus un pahar, l-am spălat pe față și apoi l-am lăsat întins pe canapea. După ce Mavru și Okurogullari au plecat din bar, am sunat-o pe mama lui Acmula, care a spus să îl trimitem acasă cu taxiul, ceea ce am și făcut. Acmula s-a urcat foarte greu în mașină și se mișca cu dificultate”, a declarat martorul. Judecătorii au audiat și alte persoane care au fost de față la incident, dar care au spus că nu au intervenit pentru că le-a fost teamă să nu fie și ele luate la bătaie. Alături de Mavru și Okurogullari sunt judecați, dar în libertate, Alice Dobrescu și Cătălin Hușman, pentru mărturie mincinoasă și încercare de a determina mărturia mincinoasă. Potrivit anchetatorilor, în zorii zilei de 31 octombrie 2009, Mavru și Okurogullari se aflau în barul „Q Lounge Cafe”, situat în complexul Orizont, din zona Cireșica. În local a intrat și Sinan Acmula, de 39 de ani, din Constanța, cu care cei doi au băut mai multe pahare. La un moment dat, Mavru și Okurogullari s-au simțit ofensați de avansurile sexuale ale lui Acmula și l-au luat la bătaie. Procurorii spun că, timp de două ore, cei doi l-au lovit pe Acmula cu pumnii și picioarele, au sărit cu genunchii pe pieptul lui, ba chiar l-au ars cu țigară pe limbă și în urechi, neținând cont de țipetele de durere ale bărbatului. Când oboseau, bătăușii luau câte o pauză scurtă pentru a bea apă și a fuma o țigară, apoi reveneau la Sinan Acmula și continuau să îl lovească cu aceeași bestialitate. Câteva ore mai târziu, bărbatul a început să se simtă rău, fiind transportat acasă, unde starea lui s-a înrăutățit, iar după patru zile tânărul a murit. Alice Dobrescu și Cătălin Hușman sunt acuzați că ar fi încercat să îi determine pe martorii oculari ai crimei să își schimbe declarațiile date la procuror astfel încât să îi atenueze răspunderea penală a lui Mavru.