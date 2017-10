Martor de profesie

Audierile din dosarul „Jaful de la Hârșova“, care au loc la Tribunalul Constanța, au încins spiritele, săptămâna trecută, în sala de judecată, atunci când avocații inculpaților au sesizat că una dintre persoanele audiate ar fi, se pare, „martor de profesie“ și colaborator frecvent al Poliției. Apărătorii spun că acesta este audiat ca martor în mai bine de 100 de dosare care se află pe rolul instanțelor de la Constanța. Audieri cu surprize, săptămâna trecută, la Tribunalul Constanța, în dosarul jafului de la Hârșova, în care sunt judecați Ene George Cristian, Mihai George Sîntion, Marian Ale-xandru Lupu, Vasile Saviuc și Ionuț Velichea. Ei sunt acuzați că, în 2008, au jefuit casa unui patron din Hârșova, de unde ar fi furat aproape jumătate de milion de euro. Judecătorii au audiat mai mulți martori. Printre aceștia, s-a aflat și Virgil Munteanu, care a declarat că „a participat la două acțiuni judiciare la IPJ Constanța, la verificarea unui autoturism, de culoare închisă, care a fost desigilat în prezența avocaților inculpaților, și la recunoașterea unei săbii”. Limbajul de om obișnuit cu termeni polițienești, dar și sim-pla sa prezență au stârnit rumoare printre avocații inculpaților. Aceștia au început să vocifereze. Avocatul Cătălin Filișan a spus instanței că acest martor „depune mărturie în fiecare zi, și în dosare civile, și în dosare penale”, toate acestea instrumentate sau având legătură cu Poliția constănțeană. „Este martor asistent în cel puțin 100 de cauze”, a spus, de asemenea, apărătorul Liviu Cristescu. Totodată, avocatul Apostol Armeanu a ținut să precizeze că instanța ar trebui să pună la îndoială credibilitatea martorului, dând de înțeles că acesta ar fi părtinitor, în condițiile în care el apare în atât de multe dosare ale Poliției, fiind perceput ca un „om de casă” al IPJ Constanța. „Să ne spună martorul dacă este plătit de Poliție să apară ca martor în atâtea dosare”, „Ce profesie are martorul de își permite să piardă timpul în atât de multe cauze?”, s-au auzit întrebările avocaților, mare majoritate respinse de instanță pe motiv că nu ar avea legătură cu dosarul care se judeca. Martorul Virgil Munteanu a apucat însă să explice, la un moment dat, cel puțin în parte, prezența sa ca martor în atâtea dosare: „Am lucrat ca gardian public și am avut oarecare contacte cu Poliția”, a explicat bărbatul. Avocații s-au arătat nedumeriți de faptul că astfel de persoane apar, în mod constant, în dosarele instrumentate de polițiști. Se pune problema, spun ei, dacă nu sunt plătiți de Poliție, de ce ar face toată această muncă? Ce beneficii au? Numai și într-un singur dosar, timpul pierdut pe la instanțe, ca să fii audiat pe parcursul mai multor cicluri procesuale, nu este deloc de neglijat. Ce să mai spunem atunci când e vorba de zeci, dacă nu sute de dosare? Poliția constănțeană are 150 - 200 de voluntari Comisarul șef Adrian Rapotan, adjunctul șefului IPJ Constanța, ne-a declarat că Virgil Munteanu este posibil să facă parte dintre cei 150 - 200 de voluntari care ar colabora cu Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Constanța ca martori asistenți. „Avem astfel de persoane la care se apelează atunci când, în anumite faze procesuale, este nevoie de prezența unor martori asistenți. Avem cazuri în care, la o percheziție, de exemplu, un vecin sau alte persoane apropiate persoanelor care fac obiectul dosarului nu vor să fie implicate în astfel de proceduri. Uneori de teamă, alteori pentru că se gândește că gestul său va fi, ulterior, interpretat într-un alt mod”, ne-a declarat comisarul șef Adrian Rapotan.