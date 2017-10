MARTIRI ÎN RĂZBOIUL ALTORA! Doi militari din Forţele Navale, ucişi în Afganistan

3

războiul altora

Pe pagina electronica a ziarului "Telegraf",a aparut urmatorul sondaj de opinie : "Ati fi de acord ca Dobrogea sa devina regiune autonoma ?" Strans uniti in jurul Comandantului Suprem "poporul dobrogean" a strigat intr-un glas "DA,Huooo Romania !" Popor la datorie(verificati) In ziarul "Guget Liber",Andreea,formator de opinie, spune ca cei doi eroi au murit in "razboiul altora". Huoo America !" Formator patriot. In Ardeal secuii cer "eliberarea" Ardelului de sub jugul romanesc. Romania pe gratarul de mici. Pe altarul "democratiei",patriotii de la Bucuresti au facut tandari tot ce inseamna partid de opozitie. La mintea lor,in tara asta traiesc romani patrioti(adica uselei) si banditi basisti(cum as fi eu). Nu-mi fac probleme ca Dobrogea autonoma va fi aparata de dusmani. Are o armata comandata de caporalul cu boneta rosie. Prostituate la tunuri ! Eliberatorul Dobrogei de sub jugul romanesc este un erou,in schimb cei doi martiri au cazut in "razboiul altora". Pentu noi,cei doi militari sunt doar mercenari. Ati auzit de Iugoslavia ? Iugoslavia a disparut de pe harta lumii pentru ca nu a avut aliati. Sarbii s-au crezut unici in lume. Vreau sa intreb si eu.Cine credeti va lupta pentru noi daca azi nu participam la "razboiul altora".Am inteles.Caporalul rosu va pleaca la razboi.Noi ne planificam o vacanta in Antalya.Europa va spune "e razboil altora,e razboiul lor,al poporului dobrogean".