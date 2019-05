Marius Budăi: Au fost eliminate pensiile sub 500 de lei







Din decembrie 2016 până în martie 2019, au crescut toate pensiile din România cu peste 30% pe fiecare nivel valoric și au fost eliminate pensiile sub 500 de lei, a anunțat miercuri seară, ministrul Muncii Marius Budăi.



"Este o creștere etapizată pe care noi am preconizat-o odată cu creștere PIB. Vom intra la excedent la pensii datorită creșterii masei salariale și transferului contribuțiilor de la angajator la angajat", a explicat Budăi.



"A dispărut numărul pensionarilor care au sub 500 de lei pensie, în decembrie numărul acestora era de 1.332.116, iar în martie 2019, în prezent numărul acestora este zero", a anunțat Budăi.



De asemenea, odată cu eliminarea pensiilor sub 500 de lei, a crescut numărul pensionarilor cu pensii cuprinse între 501 lei și 5.000 le lei. Astfel, dacă în decembrie 2016, 1.968.568 de pensionari aveau pensii între 501 și 1.000 lei, la 1 martie numărul acestora a crescut la 2.435.421. În timp ce în decembrie 2016, 1.198.996 de pensionari aveau pensii cuprinse între 1.000 de lei și 1.500 lei, numărul acestora a crescut în martie 2019 la 1.337.338. A crescut și numărul pensionarilor care au pensie între 1.500 de lei și 2.000 de lei, numărul lor actual fiind de 722.688 pensionari, față de 400.013 câți aveau această pensie în decembrie 2016, a spus Marius Budăi. A crescut și numărul pensionarilor care au pensii între 2.000 de lei și 5.000 de lei, numărul lor actual fiind de 479.790, față de 179.123 câți aveau această pensie în decembrie 2016, a anunțat ministrul cu exemplificare pe un slide.



Ministrul Muncii a anunțat și creșterea plafonului de venit pentru pensionari la medicamente compensate, de la 70