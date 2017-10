MĂRIRILE SALARIALE ALE MILITARILOR ŞI POLIŢIŞTILOR, O MARE "ÎNŞELĂTORIE". Salariul minim de 1.450 lei va cuprinde inclusiv sporurile, primele şi indemnizaţiile

4

drepturi salariale OSiguranta publica national

Am ajuns ca cei alesi sa conducă destinele acestei țări si ministrii care sunt la conducerea ministerelor de apărare ,afacerilor interne,sa mimize creșterile salariale numai in capul lor mințind.Da aceea fratilor va rugam sa mergem toți in strada la proteste pentru a ne castga drepturile.Dragnea si Tăriceanu nu suporta polițiștii militarii si alte categorii de personal din sistemul de ordine publică si siguranta națională.UNITI VOM FI PUTERNICI!!!! Va asteptam la protest in Bucuresti si Cluj Napoca