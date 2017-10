Fregata Regina Maria

Marinarii militari luptă împotriva atacurilor chimice

Fregata Regina Maria a ridicat ancora din portul Constanța, pe 27 septembrie și „a luat cap compas” spre Strâmtoarea Bosfor, tranzitând apoi Marea Marmara, Strâmtoarea Dardanele și Marea Egee, cu destinație inițială Portul Souda din Insula Creta.Fregata participă, în perioada 1-31 octombrie, în Marea Mediterană, la Operațiunea Active Endeavour, operațiunea NATO de apărare colectivă împotriva terorismului, prin monito-rizarea, descoperirea, ur-mărirea și, la ordin, inspectarea navelor comerciale. Regina Maria participă pentru a patra dată la această misiune, procedurile și modul de operare fiind cunoscute de echipaj.Elicopterul Puma Naval, la bordul fregateiUn element de noutate al misiunii îl reprezintă faptul că este prima dată când o fregată a Forțelor Navale Române participă la Operațiunea Active Endeavour cu un elicopter la bord, iar piloții și tehnicienii sunt în întregime marinari, absolvenți ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” și ai Școlii Militare de Maiștri Militari de Marină.În timpul staționării în Portul Souda a avut loc pregătirea grupei de boarding și a echipei de comandă în centrul NMIOTC (NATO Maritime Interdiction Operations Trainning Center) înainte de plecare în prima misiune de patrulare. Printre instructorii centrului se află și un ofițer al Forțelor Navale Române, lt.cdor. Adrian Gobjilă. În perioada pregătirii echipajului la Centrul NMIOTC nava a fost vizitată de comandantul centrului, commodore Ioannis Pavlopoulos, care a apreciat profesionalismul militarilor români.MisiuniÎncepând cu data de 1 octombrie, fregata Regina Maria a intrat sub comanda Centrului Maritim Northwood. În timpul misiunii de patrulare, echipajul execută activități specifice posturilor de luptă în vederea îndeplinirii sarcinilor primite de la centrul de comandă NATO. În plus, se execută în permanență exerciții pentru menținerea capacității de luptă în toate mediile (suprafață, antiaerian, antisubmarin), exerciții de vitalitate (de stins incendii, de luptă împotriva găurilor de apă, de acordare a asistenței unei aeronave prăbușite pe punte, de remedierea unor avarii la cârmă etc.), exerciții de apărare împotriva atacurilor chimice, bacteriologice și radionucleare CBRN, exerciții de protecția forței proprii, de căutare și salvare pe mare etc. Totodată de la bordul fregatei Regina Maria s-a executat primul zbor de patrulare al unui elicopter românesc, IAR 330 Puma Naval, într-o misiune Active Endeavour.Ce spune pilotul elicopterului„Emoțiile inerente ale unei noi provocări au făcut ca primul zbor deasupra Mării Mediterane, într-o misiune NATO Active Endeavour, să fie special pentru mine. Pregătirea teoretică și practică de pe parcursul întregii mele cariere de pilot în Marina Română a făcut din prima misiune într-o operațiune sub drapel NATO să fie executată în condiții de siguranță și finalizată cu succes”, a declarat cpt. Petre Pavlov, unul dintre piloți.