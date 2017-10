Ei sunt cei care zboară mile întregi deasupra apei, fără teamă

Marinarii din văzduh

Ştire online publicată Joi, 14 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Îndrăgesc deopotrivă și marea și zborul și au înțeles că trebuie să le respecte capriciile. Pentru piloții de pe elicopterele navale din dotarea Armatei Române, înțelegerea strânsei legături dintre apă și văzduh poate fi singura șansă de supraviețuire, în misiune.Piloții navali sunt printre cei mai tineri membri ai Forțelor Navale Române. Compartimentul din care fac parte, Grupul Elicoptere, a apă-rut în 2005, drept acceptare a responsabililor din Armata Română a faptului că este nevoie să evoluăm, și la acest capitol. Au fost „recrutați” dintre marinari, absolvenți ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” și au învățat ce înseamnă să fii pilot de elicoptere la Școala de Aplicație a Forțelor Navale de la Boboc.Printre învățăcei, s-a aflat și locotenent comandor Petre Pavlov. Astăzi, la cei 33 de ani, este comandant de patrulă în cadrul Grupului Elicoptere și mărturisește, zâmbind larg, că asemenea tuturor colegilor lui, piloții navali, a învățat, pe lângă manevre și tehnici de zbor, să îndrăgească deopotrivă și marea și zborul.Pe ei marea nu-i sperie!„Noi ne mândrim cu faptul că suntem și marinari, și piloți. De altfel, și peste hotare, de exemplu, în SUA sau Turcia, la fel se proce-dează, se urmează aproximativ același traseu, pentru formarea piloților navali se iau ofițeri din cadrul Forțelor Navale. Principalele argumente vizează faptul că aceștia cunosc mai bine apa, iar în plus, în acest fel este mai ușoară integrarea echipajului unui elicopter la bordul unei nave. Cu toții provenim din același mediu, vorbim aceeași limbă”, ne-a spus pilotul.De altfel, colegii din Aviație sunt contrariați de ușurința cu care piloții navali zboară deasupra apei.„Pentru piloți, în general, uscatul înseamnă siguranță. În caz de probleme, este o șansă să găsească zece metri pătrați pentru a încerca să aterizeze. De aceea, nu de puține ori am fost întrebați de colegii din Aviație: «Cum zburați atâtea mile deasupra mării? Nu vă sperie să vedeți numai apă?» Căci pe apă nu avem acea șansă pe care ți-o dă uscatul. Suntem legați de fregata la bordul căreia suntem îmbarcați și de aceea noi trebuie să ne pregătim misiunile foarte bine, până în cele mai mici detalii, astfel încât să nu fim puși în situații limită pe mare. Până acum, Dumnezeu și faptul că echipajul este foarte bine pregătit ne-au ajutat și nu au fost situații limită. Apoi, suntem obișnuiți cu apa, cu orizontul, nu resimțim acea strângere de inimă că nu avem unde să ate-rizăm. Doar ne pregătim foarte bine!”, a adăugat pilotul naval.„Suntem cei mai buni prieteni cu meteorologii“Având norocul să fie și marinari, și piloți, au învățat să înțeleagă toanele naturii, și în special ale mării, și să le respecte.„Noi suntem îmbarcați la bordul fregatelor, depindem de acestea, așa că marea ne creează și nouă probleme când este capricioasă. Asemenea marinarilor, și noi trebuie să-i respectăm capriciile. Singura noastră punte de salvare este nava. Avem niște norme stricte de respectat, privind condițiile de apuntare la bordul navei, iar misiunile la care am participatne-au demonstrat că, respectându-le, nu ajungem în situații limită. Suntem foarte atenți la schimbările climatice, la modificările stării mării și punem foarte mult acces pe schimbările meteo în pregătirea misiunilor. Putem spune că suntem foarte buni prieteni cu meteorologii și hidrologii”, a mai afirmat locotenent comandor Pavlov.Cu o experiență de 500 de ore de zbor la bordul unui Puma Naval IAR 330, cu participări la misiuni internaționale, în Marea Mediterană și Golful Aden, pilotul naval constănțean spune că tot Marea Neagră este suverană, cel puțin în ceea ce privește… toanele.„Din experiența mea, Marea Neagră este mai capricioasă. Se montează foarte repede și, din această cauză, este imprevizibilă. În Golful Aden, în Marea Mediterană, schimbările climatice pot fi prevăzute mai devreme, așa că aveam vreme să ne pregătim din timp. În Marea Neagră, însă, trebuie să fim mereu pe fază”, a subliniat pilotul naval.Forțele Navale au în dotare trei elicoptere Puma Naval, iar dintre misiunile la care au participat, menționăm: misiunea internațională „Atalanta”, pentru combaterea pirateriei în Golful Aden și Oceanul Indian, operațiunea „Active Endeavour”, pentru monitorizarea traficului naval și aerian în scopul combaterii traficului ilegal în Marea Mediterană etc.