Marinarii, buni doar pentru plata impozitelor? „Suntem conduşi de toţi naufragiaţii societăţii!”

Marinarii, buni doar pentru plata impozitelor? „Suntem conduși de toți naufragiații societății!”

„Cuget Liber” a prezentat, într-o ediție anterioară, un articol referitor la situația cadeției, mulți dintre viitorii marinari riscându-și viața pe coșciugele plutitoare pentru a parcurge această perioadă de stagiu obligatorie. Articolul a generat un val de comentarii, iar pentru ediția de astăzi, am selectat câteva opinii. În prima dintre ele, un cititor propune ca statul român să se implice în această problemă și să construiască, într-un șantier din țară, măcar o navă pe care studenții și absolvenții să își poată face practica. Mihai, pentru că așa s-a semnat cititorul respectiv, merge chiar mai departe, spunând că, în schimbul a 1-2 nave-școală, statul să ofere chiar… Cazinoul din Constanța.„Problema nu se va rezolva fără ajutorul statului și a unui guvern care promite achiziționarea a trei submarine în loc să promită pentru început doar unul și să construiască o navă care să ofere posibilitatea executării stagiului de către cadeți. Încă mai avem șantiere navale, care ar putea construi o navă cu caracteristici specifice - să fie o navă și de transport mărfuri, și pasageri, așa cum era odată nava «Ardealul». Executând diferite transporturi de mărfuri și persoane cel puțin în Marea Neagră și Mediterana, amortizarea s-ar face repede, având în plus avantajul că va rezolva problema cadeților.Mergem până acolo încât cei în drept ar putea oferi Cazinoul - care nu mai are zile multe - în schimbul unei nave de genul arătat mai sus, sau chiar două. Chiar și școlile navale ar putea colabora, înființând o societate pe acțiuni care să cumpere o astfel de navă, acțiunile fiind achiziționate de personalul institutelor navale, studenți și oricare alte persoane.De ce în România doar militarii din aviație, marină sau alte arme speciale pot avea propriile mijloacele de pregătire, iar tinerii noștri viitori lupi de mare nu? Și așa cum au fost trimiși piloții militari să se instruiască luni de zile pe avioanele F16, nu s-ar duce toți absolvenții într-o țară cu flota comercială dezvoltată și unde cadeții să facă practică cu ajutorul financiar al statului, pe baza unor contracte în care ar stipula și obligația ca, după brevetare și începerea activității, beneficiarii să achite o parte din cheltuielile făcute de stat, în loc să plătească unor epave ca să-și facă stagiul. Statului îi place ca muncitorii căpșunari să aducă valuta în țară, dar stă la pândă să impoziteze veniturile marinarilor care și-au format cariera pe banii lor. De ce? Fiindcă România este condusă de către toți naufragiații societății”, a scrisNu toți cititorii-comentatori, marea majoritate marinari, au fost de acord cu punctul său de vedere.Vasile Plapan, spre exemplu, îi reamintește lui Mihai faptul că, de-a lungul timpului, România a avut astfel de nave.„Nava «Neptun», cu magazii de marfă și punte de comandă pentru cadeți, a fost dată UMC-ului și a fost apoi vândută. Exploatarea a fost nerentabilă. Astăzi, abia se mai țin unele companii, altele dau faliment. Mai este o navă dată la Academia Navală (parcă «Dej»), care zace la cheu”, a punctatXXXIată alte opinii exprimate de marinari, vizavi de tinerii absolvenți care, fără prea multe soluții în ceea ce privește efectuarea cadeției, acceptă orice condiții, lucrând de multe ori fără salariu și punându-și în pericol sănătatea și chiar viața.„Asta o spunem noi, cei care avem experiență și am trecut prin toate. Nu așa gândesc și cei care acum vin din urmă și vor să facă o carieră. Ei sunt gata să facă orice pentru a-și realiza visele fără să gândească... poate așa am fost și noi cândva... dar există alte soluții? Dacă da, care?” -„Cu toții am plecat unde am apucat, pentru că, realist vorbind, România nu are flotă, deci cum ajută statul român cadeții? În fine, din gură toți parlamentarii sau toate persoanele care au putere de decizie țipă, dar practic nimeni nu face nimic” -„Cine trebuia și avea putere și resurse nu a făcut-o. Atunci ce vă mai miră, dragi colegi. Nimeni, dar nimeni nu a mișcat un deget, suntem buni numai de muls, să aducem bani la buget. Uitați-vă la italieni, la sindicatul filipinezilor și exemplele pot continua. E un subiect vast de dezbătut” -