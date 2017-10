Marile dosare ale lui 2007, între Comisia de la Cotroceni, suspendare şi restituire

Marile dosare ale lui 2007, între Comisia de la Cotroceni, suspendare și restituire

Vineri, 04 Ianuarie 2008

Politicieni și importanți oameni de afaceri urmau să fie judecați în 2007 însă dosarele lor au fost blocate, mai întâi prin suspendarea judecării lor pe excepții către Curtea Constituțională, apoi prin schimbarea Comisiei de la Cotroceni și mai târziu prin restituiri către procurori. În luna martie, majoritatea proceselor de mare corupție sau de criminalitate organizată, în care erau acuzați demnitari au fost suspendate prin sesizarea Curții Constituționale. În octombrie, niciunul dintre marile dosare de corupție sau economice nu se mai afla pe rolul instanțelor de judecată în urma deciziilor repetate de restituire către procurori, pentru refacerea anchetelor. În același timp, în cazul actualilor sau foștilor miniștri, investigațiile au stagnat din cauza blocajului de aproape două luni în care a intrat Comisiei de la Cotroceni. La 18 septembrie 2007, DNA a cerut aviz de la Cotroceni pentru începerea urmăririi penale față de ministrul justiției, Tudor Chiuariu și față de fostul ministru al comunicațiilor și tehnologiei informației, Zolt Nagy, sub acuzația de abuz în serviciu contra intereselor publice având ca urmare obținerea unui avantaj patrimonial pentru altul, în dosarul cunoscut sub numele „Poșta Română“. Procurorul șef al DNA l-a sesizat pe 24 septembrie 2007 pe președintele României pentru anchetarea ministrului muncii, familiei și egalității de șanse, Paul Păcuraru, pentru luare de mită. Un alt membru al guvernului Tăriceanu vizat de Comisia specială de la Cotroceni a fost Decebal Traian Remeș, fost ministru al agriculturii și dezvoltării rurale, acuzat de trafic de influență. El a demisionat din funcție la 11 octombrie 2007, la o săptămână de la izbucnirea, în presă, a scandalului de corupție în care a fost acuzat de trafic de influență, alături de fostul ministru al agriculturii Ioan Avram Mureșan. Fostul prim-ministru Adrian Năstase (în perioada 2000-2004) a fost în atenția Comisiei de la Cotroceni, după ce procurorul-șef al DNA l-a sesizat, în 11 septembrie 2007, pe președinte pentru a cere urmărirea penală pentru luare de mită și trafic de influență, instrumentate în dosarul nr. 114/P/2007. Sesizarea DNA se referea la un al treilea dosar penal pe numele fostului premier, disjuns din dosarul Zambaccian, în care era cercetat din 13 noiembrie 2006, pentru modul în care a fost dobândită proprietatea asupra întregului imobil din str. Muzeul Zambaccian, imobilul fiind evaluat la peste 1.500.000 euro. Un alt dosar blocat aflat la Comisia de la Cotroceni este al fostului ministru al transporturilor în perioada 2000-2004, Miron Mitrea, acuzat de luare de mită. La 13 septembrie 2007, procurorul șef al DNA l-a sesizat pe președintele României pentru a cere urmărirea penală față de fostul ministru PSD pentru luare de mită, instigare la fals în înscrisuri oficiale și uz de fals. În atenția Comisiei s-a aflat și Victor Babiuc, ministru al Apărării Naționale în perioada decembrie 1996 - februarie 1998, aprilie 1998 - martie 2000. La 19 septembrie 2007, procurorul-șef al DNA l-a sesizat pe președintele României pentru ca acesta să ceară urmărirea penală față de Babiuc pentru luare de mită și abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în dosarul nr. 194/P/2007. După ce judecarea unor dosare, considerate de mare corupție, a fost suspendată, iar continuarea anchetelor în altele a fost oprită prin blocarea Comisiei de la Cotroceni, a urmat, în a doua parte a lui 2007, valul restituirilor către procurori a cauzelor ajunse în instanță. Unele au fost restituite în baza admiterii unor excepții de Curtea Constituțională, altele în urma unor vicii de procedură invocate de avocați și admise de judecători. Dosarul „Loteria“, în care George Copos, fost vicepremier PC în guvernul Tăriceanu, a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală, a fost restituit pentru refacerea urmăririi penale, după decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) din 22 octombrie 2007. Curtea Supremă a admis excepția invocată de avocații inculpaților, legată de necompetența materială a organelor de anchetă, susținând că cercetările ar fi trebuit făcute de DIICOT și nu de procurorii DNA. Dosarul „Zambaccian“, în care Adrian Năstase, premier și președinte al PSD în perioada 2000-2004, era judecat pentru luare de mită, șantaj și trafic de influență, a fost restituit la DNA în data de 18 octombrie 2007. ÎCCJ a decis restituirea după ce avocatul a invocat faptul că urmărirea penală s-a făcut fără avizul Președintelui, Parlamentului sau Camerei Deputaților, potrivit procedurii prevăzute de legea răspunderii ministeriale. Un al doilea dosar restituit în care este judecat fostul premier este cel cunoscut sub numele de „Mătușa Tamara“, în care Adrian Năstase fusese acuzat de dare de mită. Un alt dosar restituit pentru refacerea urmăririi penale este cel al lui Șerban Mihăilescu, fost șef al Secretariatului General al Guvernului Năstase. Senatorul PSD Șerban Mihăilescu este judecat în stare de libertate după ce procurorii DNA l-au acuzat că ar fi primit ca mită 11 arme de vânătoare. Dosarul a fost deschis în urma denunțului fostului consilier al lui Mihăilescu, Fănel Păvălache. Curtea Supremă a reluat pe 14 noiembrie dezbaterile, după ce dosarul a fost suspendat fiind trimis la Curtea Constituțională a României. Înalta Curte a admis la 17 mai, sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate care a fost ridicată și în dosarul Zambaccian. Dosarul lui Mihăilescu a fost retrimis către procurorii anticorupție la 15 noiembrie 2007, după ce Înalta Curte a decis restituirea către DNA. Dosarul „Rompetrol“, în care omul de afaceri liberal Dinu Patriciu este judecat pentru infracțiuni economice, a fost restituit DIICOT, la 22 octombrie 2007, prin decizia Tribunalului București. Motivele restituirii la Parchet au fost încălcarea dispozițiilor privind disjungerea în privința infracțiunii de spălare de bani de care este acuzat Dinu Patriciu, dar și în legătură cu infracțiunile reținute pentru alți inculpați. DIICOT a făcut recurs la restituirea dosarului, iar judecarea acestuia va avea loc în ianuarie 2008. Și dosarul „Rafo-Carom“ a fost restituit la DIICOT, după o decizie a Tribunalului București din 15 noiembrie. În dosar au fost trimiși în judecată oamenii de afaceri Ovidiu Tender și Marian Iancu pentru înșelăciune.