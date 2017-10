Marian Godină alertează părinţii să aibă grijă la acţiunile unui constănţean

2

Constatare ofensatoare

Eu sînt Ivanescu Mihai,și l-am dat în judecată pe Godină Marian și am făcur plîngere către Parchetul din Brașov și la IJP Brașov.Avînd în vedere că eu am răspuns pe pagina lui Godină că nu am nimic de a face cu cazul arestatului de 64 de ani din Brașov.că nu eu sînt acela și că fotografia și numele meu erau atașate la acel comentariu fiind prezentat într-o infracțiune monstruoasă,îngrozitoare,ziarul dvs. drebuia să dea dovadă de prudență și să nu-și asume riscul să mă prezinte pe mine cu numele meu în fața publicului din Constanța,să-mi mînjiți imaginea.identitatea,persoana mea făcîndu-vă complice la calomnia și frauda lui Godină Marian din Brașov !.O să văd dacă mai pot face ceva,sau să mă adresez Justiției pentru prezentarea numelui meu în aceste condiții în acest ziar;ba am dreptul să cer în Justiție o compensație de 10000 lei. Ivănescu Mihai.Tel. 0744242314;0721755224.