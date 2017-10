Marian Godină a găsit maşina şoferului care a fugit de la locul accidentului

Marian Godină a găsit mașina șoferului care a fugit de la locul accidentului

Pentru a doua oară, apelul public făcut pe Facebook de către polițistul Marian Godină a dat roade. După ce șoferul unui autoturism care a provocat un accident a dat bir cu fugiții, polițistul a făcut un nou apel pentru ca mașina să poată fi găsită. În nici 24 de ore de la producerea accidentului, Marian Godină a mers pe urma unui pont și a găsit autoturismul, „mascat” într-o curte.„Azi noapte nu prea am putut dormi, cu gândul la Opelul ăla. M-am trezit pe la 8 și nu știam cum să o tai de acasă, așa că am zis că plec să beau o cafea. De fapt m-am dus iar acolo, dar acum singur. Am intrat pe o stradă pe care am crezut că îmi voi rupe mașina, pe un câmp care părea că nu duce nicăieri. Am văzut pe stânga un gard înalt și negru, din scânduri lipite una de cealaltă, dar nu îndeajuns de bine cât să nu pot vedea o mașină gri. Am tresărit și am oprit. Era prea frumos să fie adevărat. Am coborât și m-am urcat pe o grămadă de moloz de pe care am putut vedea mai bine în curte”, povestește Marian Godină.Agentul a chemat întăriri imediat cum a fost sigur că este mașina pe care o caută. „Opelul gri, cu sigla Vauxhall, făra numere, acoperit cu nailoane care acopereau partea din față se vedea acum mai bine și i-am făcut câteva poze. Un lătrat de câine m-a dat jos de pe grămada de moloz. Eram acum convins că e mașina pe care o caut. Mi-am sunat șeful, i-am zis că nu am avut somn, că am găsit mașina și să trimită echipaje acolo. Acolo, unde? Le-am trimis locația pe gps pentru că nu știam să le explic unde sunt și au ajuns destul de repede. Între timp, până să ajungă colegii, un om a deschis poarta și a ieșit cu doi câini mari. M-am apropiat și l-am întrebat ce-i cu mașina aia gri de la el din curte. Mi-a zis că e a unui prieten care a adus-o ieri la el. Și ca să nu uit pentru toti cei care se întreabă când muncesc dacă stau pe Fb toată ziua. Azi am fost liber. La fel ca și aseară. Mii de mulțumiri încă o dată și La multi ani, România!”, a mai adăugat Marian Godină.