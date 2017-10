Maria Ligor, în Italia: Numărul românilor dispăruţi după cutremur a crescut la 19

Maria Ligor, în Italia: Numărul românilor dispăruți după cutremur a crescut la 19

Ministrul pentru relatiile cu romanii de pretutindeni, Maria Ligor, aflata in Italia, a anuntat ca numarul romanilor dati disparuti in urma cutremurului a crescut la 19, desi o familie formata din 5 persoane, despre care nu se stia nimic, a fost gasita in viata, aflandu-se in vacanta, potivit News.ro. Numarul romanilor decedati ramane de 11.Maria Ligor a precizat ca, in acest moment, lista romanilor dati disparuti cuprinde 19 nume, dupa ce sambata seara erau 14 disparuti.Numarul acestora a crescut desi o familie de cinci persoane despre care nu se stia nimic a fost gasita in viata, fiind in vacanta, a spus Maria Ligor.Ministrul a precizat ca, deocamdata, numarul romanilor care au murit in cutremur este de 11.Ministrul delegat pentru relatiile cu romanii de pretutindeni se afla, incepand de duminica dimineata, in centrul Italiei, regiune puternic afectata de cutremurul devastator de miercuri.Maria Ligor a participat, dimineata, la slujba de la biserica romaneasca din Rieti, in memoria victimelor seismului.In cursul zilei, ea viziteaza zonele afectate de cutremur, cetatenii romani raniti si care sunt internati, se va intalni cu romanii din regiune si va participa la discutii cu autoritatile locale.Ministerul Afacerilor Externe anunta, sambata seara, ca a fost confirmat decesul inca unui cetatean roman in cutremurul din Italia, bilantul ajungand la 11, in timp ce 6 romani raniti sunt internati in spitale, iar alti 14 erau dati disparuti.Luni, 29 august, vor fi repatriate corpurile neinsufletite a cinci cetateni romani decedati in urma seismului.Cele doua transporturi funerare, ale caror costuri au fost suportate integral de Ministerul Afacerilor Externe din Fondul special de Urgenta aflat la dispozitia ministerului, vor pleca, in cursul zilei de luni, pe cale rutiera, catre tara.