Maria Dragomiroiu, bătută cu pumnii şi târâtă în stradă! "Nu a dat drumul la păr până nu a smuls smocul pe care îl avea în mână!"

Marea artistă a făcut mărturisiri șocante din prima sa căsnicie

Maria Dragomiroiu, bătută cu pumnii și târâtă în stradă! "Nu a dat drumul la păr până nu a smuls smocul pe care îl avea în mână!"

Ştire online publicată Vineri, 20 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Potrivit propriilor declarații, traiul alături de primul ei bărbat s-a dovedit un adevărat calvar. În biografia ei, Dragomiroiu a povestit cu lux de amănunte cum era lovită sistematic de Ion, care avea darul băuturii, și ce a pățit atunci când și-a prins soțul înșelând-o cu Paula în apartamentul soacrei ei."Aveam convingerea că Ion este la ea acasă (n.r. la soacră) cu Paula. În acest timp liftul urcă, a ajuns la etajul cinci și ea a început să țipe, să mă certe, că să audă cei doi din casă și să nu deschidă ușă! După aceea, a ieșit Ion, băut, și a spus că vrea să vorbim. A apărut de nu știu unde și soacra-mea, Ion m-a apucat de-o mână, m-a aruncat în liftul care era ținut deschis de soacra-mea, a urcat și ea și au apăsat la parter. După ce a plecat liftul, Ion mi-a dat un pumn în cap de s-a oprit liftul între etaje, din cauza șocului!", a rememorat celebra cântăreața."Soacră mea i-a spus să mă ducă acasă și să mă bată, nu acolo, la ea. Simțeam că-mi iese inima din piept de frică, iar când am ajuns jos, pe alee, am încercat să scot mâna de pe mâneca hainei, că să scap. Atunci Ion m-a prins de păr și m-a dus așa până în mijlocul intersecției de la Dristor. Era ora 21. Lumea a văzut cum un bărbat trăgea de păr o femeie care plângea și a sărit să mă scape, trăgând de el într-o parte și de mine în alta! Nu a dat drumul la păr până nu a smuls smocul pe care îl avea în mână! Am rămas așa, fără o șuviță de păr în mijlocul capului! Nu-mi creștea, pentru că făcusem șoc!", a declarat Dragomiroiu despre clipele de groază trăite alături de primul soț, care a murit în 2013, citează wowbiz.ro