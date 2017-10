Mari silozari ai portului Constanţa învinuiţi în dosarul tranzacţiilor cu cereale

Mari silozari ai portului Constanța învinuiți în dosarul tranzacțiilor cu cereale

La finele săptămânii trecute, procurorii DIICOT - Structura Centrală au acționat într-un mega-dosar care, pentru prima dată, „atinge” Constanța și afacerile de miliarde cu cereale care se desfășoară în portul de la malul Mării Negre.Nume mari care desfășoară, de ani buni, unele dintre cele mai importante afaceri la nivelul portului Constanța au fost puse sub învinuire de procurorii DIICOT, informație confirmată, oficial, ieri, de anchetatori. Se poate spune că este prima investigație de anvergură care reușește să ajungă la persoane atât de „importante” ale portului Constanța, afaceriști care au strâns averi imense din tranzacțiile cu cereale și nu numai derulate, de-a lungul anilor, în port.Este vorba de Liviu Ghebaur, director general al „Minmetal”, și de Cătălin Trandafir, care conduce o altă firmă arhi-cunoscută în port, respectiv United Shipping Agency (USA). Pe lângă cei doi, o altă persoană pusă sub învinuire și care este din Constanța se numește Iskandar S., ne-au mai comunicat procurorii.Tot aceștia spun că, cei trei sunt cercetați, alături de alte 17 persoane, pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, contrabandă și spălare de bani, în domeniul opera-țiunilor comerciale cu cereale. Pentru niciuna dintre persoanele anchetate nu s-a luat măsura reținerii (așadar nici a arestării preventive), procurorii spunându-ne însă că, pentru toate, s-a dispus măsura obligării de a nu părăsi țara.Am încercat, ieri, să obținem un punct de vedere din partea celor două persoane cunoscute atât de bine la nivelul portului care au fost puse sub învinuire, respectiv Liviu Ghebaur și Cătălin Trandafir, dar acest lucru nu a fost posibil. Primul dintre aceștia, Liviu Ghebaur, contactat telefonic, ne-a spus doar atât: „Nu vreau să comentez în nici un fel!”. Crezând că avem mai mult noroc cu cel care conduce destinele USA, am încercat să dăm și de Cătălin Trandafir. La sediul firmei, el nu a fost de găsit și, deși am lăsat un număr de telefon pentru a fi contactați, nu am fost sunați până la închiderea ediției pentru a prezenta punctul său de vedere, preferând, din câte se pare, și acesta, să aplice „legea tăcerii”.Prejudiciu de 30 de milioane de euroAmintim că, vineri, procurorii DIICOT au efectuat nu mai puțin de 56 de percheziții la sediile unor societăți comerciale, precum și la locuințele suspecților din județele Călărași, Ilfov, Constanța, Timișoara, Ialomița și municipiul București. 20 de persoane au fost duse la audieri, fiind acuzate că ar fi implicate în afaceri cu cereale ce ar fi prejudiciat statul român cu aproximativ 30 de milioane de euro.Procurorii spun că liderii grupării sunt doi cetățeni cu dublă cetățenie, libaneză și britanică, sub coordonarea cărora, membrii ei ar fi utilizat mai multe societăți comerciale și ar fi obținut beneficii financiare substanțiale, prin crearea de circuite comerciale și financiare fictive, având drept scop eludarea plății impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat.„În perioada 2010 - 2011, sus-pecții au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea prove-nienței reale a mărfurilor. Astfel, deși cerealele proveneau din Turcia/Liban, membrii grupării declarau în fals că acestea sunt produse în România și le exportau către țări extra-comunitare, în scopul de a obține de la statul român deduceri nelegale de TVA”, spun reprezen-tanții DIICOT - Structura Centrală.După ce au urmărit luni de zile activitatea desfășurată de rețea, polițiștii și procurorii au ajuns la concluzia că cei în cauză realizau operațiuni de export a unor cantități mult mai mari de cereale decât cele menționate în documentele vamale de export, în această modalitate realizându-se ascunderea sursei impozabile și externalizarea sumelor de bani reprezentând venituri ale societăților exportatoare. Printr-o astfel de modalitate s-a reușit crearea unui prejudiciu cauzat bugetului de stat în valoare de aproximativ 30 de milioane de euro.