Marfă de peste un milion de lei, confiscată în Portul Constanţa

Marfă de peste un milion de lei, confiscată în Portul Constanța

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu lucrătorii vamali, au descoperit în două containere sosite în Portul Constanța Sud Agigea, pentru două societăți comerciale administrate de către doi cetățeni români, aproximativ 287.000 de articole pentru petreceri de copii, ce purtau însemnele unor mărci renumite, susceptibile a fi contrafăcute și aproximativ 1.000 bucăți de corpuri iluminat, bunuri nedeclarate, cu o valoare totală de aproximativ 1.035.000 lei.În urmă cu două zile, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu lucrătorii vamali, au efectuat controlul amănunțit la un container sosit din China, pentru o societate comercială cu sediul pe raza județului Ilfov, administrată de un cetățean român, în vârstă de 33 de ani, cu domiciliul în municipiul București.În cadrul controlului au fost descoperite 286.960 de accesorii pentru petreceri de copii, ce purtau însemnele unei firme renumite și care sunt susceptibile a fi contrafăcute, cu o valoare totală de aproximativ 1.000.000 lei, dacă ar fi fost originale. Din totalul bunurilor, au fost identificate 73.360 bucăți bunuri în plus față de cele declarate în documentele vamale.De asemenea, în urmă cu 3 zile, a fost efectuat controlul la un alt container sosit din China, pentru o societate comercială cu sediul în municipiul Bacău, administrată de un cetățean român, în vârstă de 48 de ani, cu domiciliul în municipiul Bacău, au fost descoperite 980 bucăți corpuri de iluminat, bunuri în plus față de cele declarate în documentele vamale.În ambele cazuri, bunurile în valoare totală de 1.034.300 lei au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor de către lucrătorii vamali, iar polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punere în circulație, fără drept, a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, respectiv folosirea de acte nereale față de autoritatea vamală.