Marele premiu la jocul Joker depăşeşte 9,2 milioane de lei

Marele premiu la jocul Joker depășește 9,2 milioane de lei

S-a câștigat marele premiu la Loto 6 din 49, dar Loteria Română are în continuare premii foarte mare la celelalte jocuri. De exemplu, marele premiu la jocul Joker depășește 9,2 milioane de lei (peste 2 milioane de euro).La jocul Noroc premiul este de 1.380.000 lei, iar la categoria întâi a jocului Noroc Plus se înregistrează un report în valoare de 13.026,68 lei.La jocul Loto 5/40, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 350.000 lei. În ceea ce privește jocul Super Noroc, la categoria întâi, reportul este de 130.521,90 lei.Noile trageri Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc, Loto 6/49 și Noroc vor avea loc joi, 23 august, în emisiunea „Lozul cel Mare”, ce va fi transmisă în direct la TVR 1.În primele șapte luni ale acestui an, Loteria Română a acordat la jocurile automatizate pe care le organizează peste 4,2 milioane de premii, în valoare totală de peste 80,2 milioane euro.