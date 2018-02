Marea Neagră, sub ameninţarea Rusiei. Şeful Marinei Române, în alertă

Marea Neagră, sub amenințarea Rusiei. Șeful Marinei Române, în alertă

Securitatea și stabilitatea în zona Mării Negre sunt două coordonate esențiale pentru România, afirmă contramiralul Alexandru Mîrșu. Declarațiile vin în contextul în care Rusia devine din ce în ce mai prezentă în bazinul flancului estic al NATO, iar țara noastră a luat în considerare o serie de măsuri pentru a face față oricărui tip de eveniment.Contraamiralul Alexandru Mîrșu, șeful Statului Major al Forțelor Navale, afirmă că România a fost parte activă la inițiativele regionale care s-au desfășurat în zonă, însă a subliniat că Federația Rusă își dezvoltă flota în Marea Neagră prin militarizarea accentuată a Crimeei.„Anexarea Crimeei, în anul 2014, a adăugat un conflict înghețat în zona Ucrainei de est, în afară de cele existente. Asta ne-a condus la ridicarea nivelului de avertizare timpurie și de menținere a forțelor într-o stare ridicată de pregătire. Toate activitățile pe care le-am desfășurat începând cu anul 2014 și până în prezent s-au bazat pe informațiile pe care le avem, privind situația de securitate din Marea Neagră. Nu este lipsit de interes nici faptul că militarizarea puternică și într-un ritm accelerat a Crimeei”, a declarat contraamiralul Alexandru Mîrșu, șeful Marinei Române.Potrivit conducătorului Forțelor Navale Române, în acest moment, rolul marinarilor militari este de a menține și asigura libertatea de navigație în zona de interes, atât în domeniul maritim cât și în domeniul fluvial.„În Marea Neagră sunt 6 submarine de clasa Kilo 2. De producție nouă a Federației Ruse, sunt 4 fregate de tip Grigorovici, urmând să mai vină încă două conform programului declarat de Flota Rusă a Mării Negre. Încă șase corvete din clasa Buyan și șase corvete din clasa Uragan, toate dotate cu rachete Caliber, care pot fi folosite atât împotriva navelor de suprafață cât și împotriva țintelor din adâncimea uscatului, după cum a fost demonstrat după lansarea rachetelor în estul meditarenei asupra teritoriului sirian”, a mai adăugat contraamiralul Alexandru Mîrșu.Ministrul Apărării Naționale, Mihai Fifor, a explicat că situația din Marea Neagră va fi una din temele principale de discuții ale Summitului NATO, care va fi organizat în luna iulie. Alături de Polonia, România joacă cel mai important rol al flancului Estic al Alianței Nord Atlantice. Ministrul Apărării Naționale a mai precizat că țara noastră va fi dotată în acest an cu rachete împotriva navelor, ce vor fi amplasate pe coastă.„Am înțeles că este esențial ca, anul acesta, să încercăm să demarăm un alt program pentru Forțele Navale Române ce vizează bateriile de coastă. Am identificat resursele financiare și vom putea demara acest program, astfel încât, până la finele anului, să putem intra în linie dreaptă cu dotările cu rachete antinave de care Marina Română are atât de mare nevoie”, a precizat Mihai Fifor, ministrul Apărării Naționale.