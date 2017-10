MARE-I GRĂDINA lui DUMNEZEU! PĂCATELE "bobocilor" din POLIŢIE

1

Caraivan lasaneeeee

Caraivane ... cauti motive sa justifici de ce iti pleaca oamenii din subordine . Ai un comportamet urat cu ei , esti in conflict de interese in calitatea ta de lider SNPPC si in acelasi timp sef sectie rurala ( peste membrii altor sindicate ) . Nu te mai da mare cu relatiile tale in conducerea IPJ . Si nu mai spune poante de 2 lei dimineata la sedinte specific tiganesti , pt ca nu e nimeni obligat sa te suporte ... Statie pe care o tii in mana e pt probleme operative , nu sa te auzim pe tine zicand glume pe care de obicei le spun cocalarii sau TAURII . Cauta-te pela Fridman si va fi mai bine pt tine , iar subordonatii nu-si vor mai arunca lenjeria intima si vor sti sa faca si omleta .