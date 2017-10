Mare atenţie! Iată cum să vă feriţi de tâlhari

Mare atenție! Iată cum să vă feriți de tâlhari

Fiți forte precauți cu persoanelor cunoscute întâmplător! Dacă se încearcă smulgerea bunurilor personale sau dacă sunteți atacat, acționați prompt și alertați persoanele din imediata apropiere. Opuneți rezistență numai dacă integritatea dumneavoastră fizică nu este pusă în pericol. Anunțați imediat Poliția. Evitați disputele verbale și implicarea în conflicte. Evitați apropierea de persoanele care manifestă intenții agresive! Nu încurajați violența și nu proferați injurii. Acestea sunt cauze care duc la declanșarea unor conflicte care pot degenera în violențe. Un limbaj controlat, fără jigniri previne adesea escaladarea conflictelor. Dacă ați fost lezați, ați suferit o pagubă materială sau morală de pe urma unei infracțiuni sau contravenții, nu alegeți calea răzbunării personale, ci apelați la organele competente!Ce trebuie să știe Poliția ? Ori de câte ori sunteți victima unui atac, infracțiuni sau sunteți martori oculari la comiterea unei infracțiuni, nu ezitați să anunțați imediat Poliția. Pentru identificarea și prinderea autorilor încercați să rețineți cât mai multe aspecte care pot fi de folos poliției: ora comiterii infracțiunii; aspectul agresorului: vârsta aproximativă, înălțimea și constituția fizică, forma feței, bărbierit sau cu barbă, culoarea părului, a ochilor, dacă vocea are un accent anume, vestimentația, semne particulare (tatuaje, cicatrice etc.); dacă aveau mașină – marca, culoarea și numărul de înmatriculare; direcția în care au plecat; numele sau poreclele folosite între agresori, accentele, dialectele etc.