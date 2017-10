Marcel Prodan a scăpat de acuzaţia de şantaj, dar încă are mari probleme!

Marcel Prodan a scăpat de acuzația de șantaj, dar încă are mari probleme!

Marcel Prodan, fostul iubit și impresar al Alexandrei Stan, cel care a fost acuzat că i-a administrat o bătaie zdravănă cântăreței, dar și că i-ar datora zeci de mii de euro, bani de pe concertele susținute de aceasta, a scăpat de o parte din acuzații. Mai exact de una, cea de șantaj. Bucuria impresarului cu siguranță nu este însă una deplină, și asta pentru că cercetările continuă! Au rămas acuzațiile de înșelăciune, dar și de lovire și alte violențe.Serviciul Teritorial Constanța al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) a dispus scoaterea de sub urmărire penală a lui Marcel Prodan, dar și a SC Maan Music Studio SRL, al cărei administrator este, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de șantaj, pe motiv că nu au fost întrunite elementele constitutive ale acestei infracțiuni, spun procurorii.S-a dispus însă disjungerea cauzei în vederea continuării cercetărilor și declinarea competenței de soluționare a cauzei astfel formate în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.„S-a dispus disjungerea cauzei în vederea continuării cercetărilor, față de învinuitul Prodan Vasile Marcel, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, lovire sau alte violențe și față de persoana juridică SC Maan Music Studio SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune și declinarea competenței de soluționare a cauzei astfel formate în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța”, a informat DNA.Potrivit procurorilor, „având în vedere cuantumul potențialului prejudiciu produs patrimoniului părții vătămate și ținând totodată seama că aceasta s-a constituit parte civilă în cauză, iar cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune vor continua, s-a dispus menținerea măsurilor asigurătorii luate”.Iar acest prejudiciu se ridică la aproximativ 40.000 euro. „Din rezoluția de începere a urmăririi penale a rezultat următoarea stare de fapt: la data de 15 iunie 2013, învinuitul Marcel Vasile Prodan a exercitat violențe asupra persoanei vătămate (n.r. - Alexandra Stan), cu scopul de a o determina să renunțe la o sumă de peste 40.000 de euro, pe care partea vătămată o pretindea de la învinuit. Această sumă ar fi trebuit să fie achitată părții vătămate în baza unui contract comercial încheiat cu SC Maan Music Studio SRL”, au transmis în iunie procurorii DNA, în ziua când, de altfel, Marcel Prodan a fost audiat.