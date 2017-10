MApN primeşte un miliard de lei pentru a cumpăra arme

MApN primește un miliard de lei pentru a cumpăra arme

Ministerul Apărării Naționale primește credite de angajament de un miliard de lei, în urma rectificării bugetare ce urmează să fie aprobată în curând de Guvern. Prevederea apare în proiectul de act normative referitor la rectificarea bugetară. Armata nu va folosi neapărat în acest an miliardul de lei. Spre deosebire de creditele bugetare, prin care sumele disponibilizate sunt acordate pentru a fi folosite în cursul anului curent, cele de angajament dau posibilitatea antamării unor cheltuieli în anii bugetari viitori, și sunt de fapt garanția că Ministerul Apărării (în acest caz) are resursa bugetară necesară pentru finanțarea chelltuielilor pe anii următori, scrie economica.net. Totuși, pe ce va cheltui Aramata Română un miliard de lei? „Suma de 1.006.063 mii lei reprezintă credite de angajament aferente proiectelor de investiții multianuale din categoria armament și tehnică de luptă, în beneficiul celor trei state majore de categorii de forțe, (terestre, aeriene și navale) și al Comandamentului Logistic Întrunit, în conformitate cu Programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României până în anul 2026 și în perspectivă. Programele vizează atât achiziții de sisteme de armament, cât și echipamente de sprijin”, se arată în răspunsul MApN emis site-ului economica.net. Respectivul program de înzestrare a Armatei, până în 2026 a fost aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, în luna mai a acestui an.