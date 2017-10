MApN, PĂCĂLEALĂ de 1 aprilie cu Marian Godină. Reacţia sa, de mii de like-uri

MApN, PĂCĂLEALĂ de 1 aprilie cu Marian Godină. Reacția sa, de mii de like-uri

Ştire online publicată Vineri, 01 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul Apărării Naționale a pregătit o glumă de 1 aprilie. Pe pagina de Facebook a instituției s-a anunțat că celebrul polițist Marian Godină a renunțat la Poliția Rutieră și a devenit polițist militar."De la Poliția Rutieră, la Poliția Militară! După ce a trecut de testele aptitudinale, polițistul Marian Godina va deveni, luna aceasta, polițist militar in cadrul Batalionului 265 Politie Militara din Bucuresti. Suntem convinși că, după proxima misiune în teatrul de operații Afganistan, Marian va fi trăit suficiente experiențe pentru a le așterne într-o noua carte. De ce nu, ”Flash-uri din Afganistan”? Bine ai venit, Marian, în Armata Romaniei si mult succes in misiune!", a fost mesajul postat pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării Naționale.Reacția polițistului a fost una pe măsură:"Colegii de la MAPN au uitat să mă întrebe și pe mine când au făcut această glumă de 1 Aprilie.De aceea, voi face o plângere penală împotriva celui care a făcut acest articol.De asemenea, voi solicita să-mi fie prezentate ordinul de serviciu, caietul de sarcini, fișa postului, verificarea metrologică a radarului montat pe tanc și orice alte documente necesare clarificării situației.Totodată vreau să știu dacă angajatul MAPN, care a scris asta, se afla în timpul serviciului și dacă avea cascheta pe cap.În altă ordine de idei, mă văd obligat să refuz Poliția Militară deoarece astăzi am fost sunat de o persoană sus pusă care mi-a propus înaintarea mea la gradul de chestor de poliție și numirea în funcția de șef al Postului de Poliție Cuca Măcăii. I-am explicat că nu pot fi chestor pentru că nu am doctorat și mi-a recomandat un site bun tare unde pot găsi câte vreau, cu condiția să modific câteva virgule și cuvinte de legătură ca să nu pară un plagiat grosolan.Am comandat deja o carte de bucate și m-am apucat de copi...pardon...de scris la doctorat.În concluzie, vând grade de agent șef adjunct de poliție sau le ofer la schimb pe cele de chestor.", a postat Marian Godină, pe pagina sa de Facebook.