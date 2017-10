MApN nu mai are bani pentru cumpărarea a două avioane fără pilot, necesare trupelor din Afganistan

Ştire online publicată Vineri, 15 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul Apărării nu mai are bani pentru cumpărarea a două avioane fără pilot, necesare trupelor din Afganistan, care costă aproximativ 1,5 milioane de euro, atribuirea contractului fiind blocată de mai mult de jumătate de an, în urma con-testației firmei israeliene Elbit Systems. Ministerul Apărării Naționale nu poate preciza când se va lua decizia atribuirii contractului, aceasta fiind condiționată de alocarea fondurilor necesare pentru cumpărarea celor două sisteme de avioane fără pilot. „Decizia privind atribuirea contractului se va lua numai după realocarea fondurilor necesare”, se arată într-un răspuns remis de MApN agenției NewsIn. Astfel, Armata nu știe dacă va mai lua UAV-uri, deși aceasta se afla în Planul Anual al Achizițiilor Publice ale MApN pe 2009 și figura chiar în fruntea listei celor cinci programe pe care Forțele Terestre doreau să le inițieze în acest an.