MApN nu a plătit restanţele pentru cele două sporuri amânate la plată în lunile aprilie şi mai

MApN nu a plătit restanțele pentru cele două sporuri amânate la plată în lunile aprilie și mai

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Angajații Ministerului Apărării Naționale nu au primit restanțele aferente lunilor aprilie și mai pentru sporurile de radiație și de confidențialitate amânate la plată, Ministerul susținând că acestea vor fi plătite în cursul exercițiului bugetar al anului 2009. Ministerul Apărării Naționale dă asigurări că cele două sporuri aferente lunilor aprilie și mai au fost amânate la plată și nu anulate, se arată într-un răspuns al MApN, remis la solicitarea NewsIn. Potrivit acestuia, restanțele urmează să fie plătite în cursul exercițiului bugetar al anului 2009. MApN precizează că suma necesară pentru plata celor două sporuri este de aproximativ 40 de milioane de lei. Plata sporurilor personalului Ministerului Apărării a fost reluată în luna iulie, până în prezent achitându-se doar restanțele aferente lunii iunie. Pe de altă parte, surse parlamentare susțin că în cadrul audierii din Comisiile de Apărare ale Parlamentului, ministrul Apărării, Mihai Stănișoară, a spus că MApN are bani pentru plata tuturor drepturilor salariale ale angajaților până la sfârșitul anului, însă nu a precizat dacă sumele ajung și pentru acoperirea restanțelor pentru cele două sporuri care nu au mai fost date în lunile aprilie și mai. De altfel, ministrul Stănișoară a declarat pe 26 august, pentru NewsIn, că în urma rectificării bugetare făcute de Guvern, MApN va putea plăti integral salariile angajaților săi până la sfârșitul anului. MApN nu a primit bani la rectificarea bugetară, însă și-a reorganizat fondurile actuale, astfel încât capitolele cheltuieli de personal și asistență socială au primit mai mulți bani, însă s-a tăiat de la bunuri și servicii sau cheltuieli de capital. În urma reorganizării propriilor fonduri, capitolul „Cheltuieli de personal”, din care se plătesc salariile și sporurilor personalului din MApN, va primi în plus suma de 140.479.000 de lei. De asemenea, suma de 25.000.000 de lei va fi redirecționată pentru suplimentarea bugetului de la „Asistența socială”. De la celelalte capitole bugetare s-au luat bani pentru a acoperi necesarul pentru plata salariilor și sporurilor personalului din Ministerul Apărării. Cel mai afectat a fost bugetul de la „Cheltuieli de capital”, care a fost redus cu 78.800.000 de lei, în timp ce de la capitolul „Bunuri și servicii” au fost tăiate 65.679.000 de lei. De asemenea, MApN a redus cu 21.000.000 de lei și bu-getul necesar transferului personalului între unități ale administrației publice. Guvernul a rectificat la începutul lunii aprilie, prin Ordonanță de Urgență, bugetul adoptat la înce-putul acestui an, MApN pierzând atunci aproximativ 700 de milioane de lei. Reducerea bugetului a dus la decizia de la mijlocul lunii mai, a conducerii Ministerului Apărării Naționale, de a amâna temporar plata unor sporuri către angajați, printre aceste sporuri numărându-se sporul de radiații și de confiden-țialitate. Sporul de confidențialitate este de până la 15%, iar cel de radiații de până la 10 procente. Ulterior, Stănișoară a revenit asupre hotărârii, după ce și Traian Băsescu a recomandat acest lucru.