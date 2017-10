MApN îneacă problemele militarilor în... vorbe. Armata s-ar putea trezi dată în judecată de mii de militari

MApN a răspuns oficial la memoriul înaintat de Liga Militarilor Profesioniști ministrului Gabriel Leș, la începutul acestui an, document ce cuprindea 11 puncte.Cele 11 puncte prezentate de LMP vizau: 1. Salarizarea și inechitățile din domeniul salarizării; 2. Acordarea Semnului Onorific „În serviciul Patriei” pentru corpul SGP; 3. Statutul cadrelor militare, gradaților și soldaților; 4. Acordarea normei de echipare, similară cadrelor militare; 5. Plata orelor suplimentare; 6. OUG 57 art.40 privind pensiile militare; 7. Modificarea și completarea Legii nr 223/2015 privind pensiile militare de stat; 8. Egalizarea misiei aferente unei zile de aplicație; 9. Acordarea comensațiilor lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate; 10. Accederea gradaților profesioniști direct în corpul subofițerilor; 11. Reînnoirea contractelor soldaților și gradaților profesioniști.Deși LMP a prezentat probleme clare, concrete și a propus soluții viabile și decente pentru rezolvarea lor, conducerea MApN a răspuns doar la 8 chestiuni, și la acelea în mod evaziv, fără nicio propunere concretă.Referitor la salarizare, MApN spune că au fost depuse amendamente în vederea completării legislației pentru a putea asigura drepturile salariale cuvenite SGP cel puțin la nivelul salariului de bază. Ce presupune acest amendament, unde a fost depus, stadiul lui, nu scrie nicăieri.Referitor la Acordarea Semnului Onorific „În serviciul Patriei” pentru corpul SGP, a fost inițiat un proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se urmărește crearea cadrului legal în sensul soluționării acestei solicitări.Referitor la norma de echipare, „acest drept se acordă gratuit, doar în natură”, problema reală fiind însă lipsa fondurilor.În ceea ce privește ținuta de oraș, „cadrele militare active care împlinesc cel puțin 10 ani de la acordarea gradului de ofițer, maistru militar sau subofițer, pot primi drepturile de echipament sub formă bănească.Referitor la încheierea de contracte de muncă pe perioadă nedeterminată pentru SGP care au 15 ani vechime, „aceasta problematică a fost avută în vedere la elaborarea proiectului Legii privind statutul cadrelor militare”.Referitor la Modificarea și completarea Legii nr 223/2015 privind pensiile militare de stat, în sensul lărgirii categoriei beneficiarilor acestei legi cu cea a militarilor rezerviști, se are în vedere modificarea legislației.În ceea ce privește Acordarea comensațiilor lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate, în proiectul Statutului cadrelor militare este prevăzut că „personalul militar beneficiază de compensație lunară pentru chirie în limita unui plafon lunar2.Restul problemelor semnalate de LMP sunt încă în analiză.La o simplă vedere, nimic concret. Doar vorbe, promisiuni, texte de lege aruncate unele peste altele pentru a pierde printre cuvinte eșența problemelor.În realitate, militarii români nu par să mai tolereze la nesfârșit indiferența mai marilor din armată în ceea ce privește probleme lor. De aici și disperarea generalilor cu multe stele pe umeri. Sunt semnale clare că în următoarea perioadă, MApN va fi chemat în instanță în sute, dacă nu mii de procese individuale, de către militarii români, cărora li se încalcă deliberat drepturile salariale prevăzute de legea în vigoare. Mai exact, este vorba despre nerespectarea de către MApN a HG1/2017 și, retroactiv, de nerespectarea salariului minim anterior de 1.250 lei. În fapt, în prezent, salariul de bază al SGP este în jurul sumei de 900 lei, deși legea prevede că venitul minim garantat este de 1.450 lei.Amintim că statutul român a mai trecut prin astfel de experiențe de mai multe ori, și cu profesorii și cu funcționarii publici, de fiecare dată ministerele de resort pierzând acțiunile în instanță introduse de proprii angajați.