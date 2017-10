MApN cere în regim de urgenţă Guvernului să recalculeze salariile militarilor. 1450 lei salariul minim, plus celelalte sporuri şi indemnizaţii

6

proiectul de lege

O mascarada ce continua sa aduca in fata opiniei publice probleme grave ale MApN.Cum poate fii altfel cind ofiterii facuti pe filiera indirecta sint recrutati fara criterii de performanta tinindu-se cont de virsta minima sa fie 32ani , sa dovedit si se va dovedi in continuare ca aceasta gindire va duce in jos elita de altadata.Ar trebuii ca ofiterii pe filiera indirecta sa fie fscuti fara limita de virsta dar sa aiba la dosar pe linga o facultate in domeniu aprecieri realiste din care sa reiese ca omul este specialist.Atunci ciar nu conteaza ca perioada de formare a fost micsorata la 1an.