MApN are echipamente militare blocate în vămi pentru că nu mai are bani pentru plata TVA

Ştire online publicată Marţi, 07 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul Apărării Naționale are datorii de aproximativ 18 milioane de lei pentru plata TVA-ului la mai multe echipamente, care în prezent sunt blocate în vămi, a declarat, ieri, ministrul Mihai Stănișoară. „Dacă nu mă înșel, ultimele calcule vorbesc de ceva de aproximativ 18 milioane de lei”, a spus ministrul într-o conferință de presă susținută după o întâlnire, la MApN, cu omologul sârb. Potrivit lui Stănișoară, în prezent sunt mai multe tipuri de echipamente în vămi, printre care cel mai important este un simulator pentru Forțele Navale, iar alte echipamente blocate la graniță reprezintă un ajutor al SUA. În aceeași situație se află și echipamente cumpărate de Romtehnica. Stănișoară a explicat că, din acest motiv, a fost nevoit să apeleze la soluția unei ordonanțe de urgență privind scutirea de TVA pentru a face operațiunile vamale. „În fapt, ce s-a întâmplat este amânarea cu maximum un an de zile de la plata TVA-ului pentru aceste echipamente pe care le avem în vămi”, a precizat ministrul. MApN nu mai are bani pentru plata TVA-ului pentru mai multe produse și servicii comandate de la furnizori externi, care stau blocate în vămi, astfel încât Guvernul a fost nevoit să emită o ordonanță de urgență prin care amână plata acestor costuri, până în august 2010. „Din cauza prevederilor bugetare actuale, Ministerul Apărării Naționale nu a dispus în semestrele II și III de suficiente fonduri pentru plata TVA pentru o serie de produse și servicii prevăzute a se livra în această perioadă de către partenerii externi, prin CN Romtehnica SA în calitate de comisionar”, se arată într-un răspuns al Departamentului pentru Armamente din Ministerul Apărării.