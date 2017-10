Mangalia, oraşul cu cele mai sigure străzi din judeţul Constanţa

Mangalia, orașul cu cele mai sigure străzi din județul Constanța

Până nu demult, Mangalia era renumită pentru bătăile sângeroase dintre clanurile de romi din municipiu. Frecvent, neînțelegerile dintre aceștia escaladau și sunt bine cunoscute reglările de conturi „soluționate” cu bâte, săbii și chiar pistoale. De altfel, la ultima descindere a mascaților la locuințele membrilor grupului Raim - cei care erau implicați, potrivit polițiștilor, în majoritatea scandalurilor menționate - a fost găsit un adevărat arsenal de război: pistoale cu gaz, grenade, cagule, baston telescopic etc.În prezent, însă, spune comisarul șef Nicolae Pescaru, șeful Poliției Mangaliei, municipiul a ajuns să fie unul dintre cele mai „liniștite” din județ.„Într-un clasament al unităților de poliție, în ceea ce privește numărul dosarelor soluționate și infractorilor prinși, ne situăm pe locul patru sau cinci, după municipiul Constanța și câteva secții de poliție. Dar în ceea ce privește infracționalitatea stradală, suntem pe ultimul loc pe județ”, ne-a declarat comisarul șef.Hoții preferă fierul vechi, nu cerceiiCum s-a ajuns în această situație? Pe de o parte, scandalagii consacrați ai municipiului (membrii familiilor Raim și Sinan) sunt preocupați cu dosare penale cu care au ajuns în instanță, fiind judecați pentru fel de fel de infracțiuni, pornind de la loviri și alte violențe, distrugeri și ajungând până la amenințări și ultraj. Pe de altă parte, nici infractorii nu s-au dovedit atât de violenți precum în municipiul Constanța. Astfel, în vreme ce în reședința de județ, anul trecut, au fost comise sute de tâlhării, sute de femei fiind atacate în plină stradă și le-au fost smulse lănțișoarele sau cerceii, în Mangalia au fost comise mai puțin de zece astfel de fapte.„Sunt probleme, dar nu de nestăpânit, în schimb, cu furturile din dependințe, din garaje, hoții furând tot ce pot să valorifice la centrele de fier vechi. Aceste furturi sunt însă cauzate și de sărăcie. Au furat până și ușa de la intrarea în căminul de locuințe sociale și au dus-o la centrul de colectare. Luăm însă măsuri, am făcut controale la aceste centre, împreună cu Garda de Mediu, am făcut dosare penale celor prinși că furau. În plus, am încheiat un protocol cu Primăria Mangalia și toți cei care comit infracțiuni sunt comunicați, pe o listă, autorităților locale și nu mai primesc ajutoare sociale sau ajutoare de încălzire. Sunt numeroase persoanele care beneficiază de sprijin din partea primăriei, dar i-am prins fie că furau capace de canalizare, fie le-au fost întocmite dosare penale pentru comerț ilicit”, a afirmat șeful Poliției Mangalia.Puțini polițiști…În altă ordine de idei, asemenea altor unități de poliție, și Poliția Mangalia se confruntă cu un deficit de personal, în special la Biroul de Ordine Publică.„Nu acoperim acest segment așa cum am vrea noi. Suntem în stradă, suntem vizibili pentru că polițiștii sunt activi și se mută constant dintr-o parte în alta a municipiului, dar numărul lor este redus comparativ cu nevoile reale”, a afirmat comisarul șef Pescaru.Astfel, dacă până în urmă cu doi ani la acest birou erau peste 15 agenți de ordine publică, în prezent își mai desfășoară activitatea sub zece. Pentru a desfășura activitatea în condiții optime, polițiștii colaborează cu polițiștii locali.Este nevoie de sistem video de supraveghereÎn condițiile deficitului de personal, instalarea unui sistem de supraveghere video a municipiului devine imperios necesară.„Avem promisiuni de la primarul localității, Cristian Radu, că un astfel de sistem de supraveghere va fi montat. Vor fi vizate, în primă fază, intersecțiile principale, stațiunile și plaje, iar dispeceratul pentru monitorizare va fi montat în sediul Poliției, chiar dacă de monitorizare se vor ocupa și polițiști locali și jandarmi”, a mai spus comisarul șef.