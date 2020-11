Mandate puse în executare de polițiștii constănțeni

La data de 5 noiembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției municipiului Mangalia au identificat un bărbat, de 37 de ani, pe numele căruia Judecătoria Mangalia a emis un mandat de executare a pedepsei de 1 an și 6 luni de închisoare, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de șantaj în formă continuată.







La data de 5 noiembrie a.c., polițiști din cadrul Secției 4 Rurală Medgidia au identificat doi bărbați, de 32, respectiv 42 de ani, pe numele cărora Judecătoria Medgidia a emis mandate de executare a pedepsei de 1 an și 4 luni, respectiv 2 ani și 4 luni de închisoare, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis.







La data de 5 noiembrie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au identificat un bărbat, de 38 de ani, pe numele căruia Judecătoria Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 1 an și 3 luni de închisoare, sub aspectul săvârșirii de infracțiuni la regimul circulației rutiere.







La data de 5 noiembrie a.c., polițiști din cadrul Secției 8 Rurală Băneasa au identificat un bărbat, de 58 de ani, pe numele căruia Judecătoria Medgidia a emis un mandat de executare a pedepsei de 1 an și 9 luni de închisoare, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice.







La data de 5 noiembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției stațiunii Costinești, cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale, au identificat un bărbat, de 32 de ani, pe numele căruia Judecătoria Mangalia a emis un mandat de executare a pedepsei de 3 ani și 4 luni de închisoare, sub aspectul săvârșirii mai multor infracțiuni de furt calificat.







Persoanele în cauză au fost escortate și încarcerate în Penitenciarul Poarta Albă.