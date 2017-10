MANAGERUL SPITALULUI JUDEŢEAN CONSTANŢA, DĂNUŢ CĂPĂŢÂNĂ, ARESTAT PREVENTIV

1

despre psd si fagadau

Spitalul Județean Constanța nu este la primul scandal. În data de 5 aprilie, constănțenii au ieșit în stradă într-un protest organizat, chiar de Ziua Internațională a Sănătății, în urma închiderii secției de Radioterapie din cadrul unității medicale, decizie ce a produs o adevărată dramă pentru bolnavii de cancer din întreg județul. Principalul vinovat pentru închiderea secției se pare că este nimeni altul decât Dănuț Căpățână, reținut astăzi pentru luare de mită, ale cărui legături de business conduc direct la foștii stăpâni ai județului, Radu Mazăre, Nicușor Constantinescu și Sorin Strutinsky. După cum Realitatea.net scria aici, în mandatul lui Căpățână spitalul a fost transformat într-o afacere acaparată de grupul de interese din jurul omului de afaceri Sorin Strutinsky pe lângă care gravitează firme cu acționariat ascuns din Cipru, dar și persoane precum Daniela Monica Gaitanidis Făgădău, nimeni alta decât soția primarului interimar. Conform declarației de avere a primarului Decebal Făgădău, completată în anul 2014 pentru anul fiscal 2013, soția primarului a înregistrat venituri de la trei societăți comerciale: SC Pozitron Medical Investigation SRL, SC Cardioscan SRL și Ideea Contrast SRL. Pozitron deține clinica Pozimed și are ca acționar principal un off shore din Cipru, cu 99,99%, Talmage Overseass. La SC Cardioscan SRL, Daniela Monica Gaitanidis Făgădău deține 5% dintre acțiuni, iar clinica administrează singurul angiograf din Constanța (vezi schema).