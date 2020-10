„Mâna întinsă” de pe străzile Constanței, fenomenul care bagă în încurcătură autoritățile

Copilașii cu mâna întinsă sunt văzuți de constănțeni, dar, după toate aparențele, nu și de către autorități. Căci, deși în evidențele instituțiilor cu rol de răspundere sunt înregistrate depistări și măsuri, realitatea este că cerșetorii sunt tot pe stradă. Ba chiar, după cum arată statisticile prezentate de instituțiile responsabile, traseul care ar trebui urmat pentru o intervenție eficientă, care să ducă la combaterea cerșetoriei, este întrerupt undeva pe drum…



Depistările de la Poliție nu apar la asistenții sociali





Concret: copiii care cerșesc sunt depistați de polițiști și polițiștii locali. Potrivit datelor transmise către „Cuget Liber”, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța au aplicat, în perioada ianuarie – august 2020, un număr de 30 de sancțiuni părinților cu minori cu vârste sub 16 ani prinși cerșind pe stradă. Din acest număr, numai în lunile iunie – august au fost aplicate 15 sancțiuni. Totodată, au fost întocmite numai trei dosare pentru cazurile în care copiii au fost depistați la cerșit în mod repetat.





La rândul lor, potrivit datelor furnizate de Direcția Generală Poliția Locală Constanța, în perioada ianuarie – august 2020, polițiștii locali au depistat la cerșit 23 de minori: trei mai mici de 14 ani, 20 de minori cu vârste peste 14 ani.





Cu toate acestea, în evidențele instituțiilor cu asistenți sociali sunt mai puține… sesizări! Potrivit reprezentanților DGASPC Constanța, în 2020 nu au primit nicio sesizare privind copii surprinși la cerșit, iar asistenții sociali de la Direcția Generală de Asistență Socială au fost sesizați cu privire la 13 cazuri. „Pentru toate situațiile sunt notificați reprezentanții DGASPC Constanța – atât pentru minorii domiciliați în municipiul Constanța, cât și pentru cei domiciliați în județul Constanța, precum și lucrătorii DGAS Constanța, pentru minorii domiciliați în municipiul Constanța”, au precizat reprezentanții Poliției Locale Constanța. Statisticile ținute de instituțiile respective arată altceva, iar realitatea de pe stradă arată că … măsurile luate până în prezent sunt ineficiente!



Amenzile, prea mici și ineficiente!





Cât privește măsurile concrete luate de autorități pentru combaterea fenomenului acestea constau, în prima etapă, în aplicarea de sancțiuni contravenționale, conform legislației în vigoare. De exemplu, în cazul celor 23 de minori surprinși la cerșit anul acesta, polițiștii locali au aplicat amenzi în valoare totală de 1.700 de lei, în cazul celor cu vârste peste 14 ani, și în valoare de 400 de lei, în cele trei cazuri în care copiii nu aveau carte de identitate. „Referitor la măsurile dispuse împotriva părinților copiilor surprinși la cerșit, menționăm că în fiecare situație care se încadrează în prevederile art. 2, punct 33, din Legea 61/1991, polițiștii locali au aplicat un număr de 23 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 2.900 de lei, în primele nouă luni ale anului 2020”, a arătat Drăguț Encică, directorul Poliției Locale Constanța.





Pe de altă parte, având în vedere că tot polițiștii locali au prezentat un caz în care un cerșetor se „lăuda” cum câștigă în jur de 1.200 de lei pe zi, stând cu mâna întinsă, este clar că amenzile practicate de lege sunt prea mici pentru a-i speria într-adevăr pe cei care-și scot copiii pe stradă!





Pe străzile Constanței pot fi văzuți, zilnic, copilași care apelează la mila publicului. Toată vara, micuții în haine murdare și ponosite au stat în fața supermarketurilor, a magazinelor de cartier sau prin stații de autobuz. Sezonul estival a trecut, dar copilașii, unii chiar de 4 sau 5 anișori, sunt tot la „datorie”. O cititoare a „Cuget Liber” ne semnala, în urma articolelor publicate pe această temă, că zilnic se întâlnește cu micuți care cerșesc în zona Autogării Sud și a Gării Constanța. „Stăteam pe bancă, lângă vaporașul din fața gării, când a venit o fetiță la mine, să-mi ceară un ban. Frumoasă foc și micuță. Mi-a spus că are cinci ani și că mama ei s-a oprit mai departe, stă de vorbă cu o vecină. M-am uitat, dar nu am văzut care ar fi putut să fie părintele. Copila era însă împreună cu un băiețel, puțin mai mare și abordau toți călătorii care așteptau autobuzul. Când am luat-o la întrebări a dispărut imediat”, a relatat femeia.