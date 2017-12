Mama copilului umilit de bărbatul deghizat în Moş Nicolae: "Am exagerat, copilul e sufletul meu"

Mama copilului umilit de bărbatul deghizat în Moș Nicolae: "Am exagerat, copilul e sufletul meu"

Ştire online publicată Vineri, 08 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Mama copilului de 5 ani care a plans în hohote la întâlnirea cu Moș Nicolae, după ce bărbatul deghizat l-a amenințat și a lovit în repetate rânduri podeaua cu un băț, spune că a crezut că e bine ce face, însă recunoaște că a exagerat și susține că nu și-a lovit sau maltratat niciodată băiețelul, pe care îl crește singură, scrie adevarul.roȘocată de amploarea pe care a luat-o toată această întâmplare, mama băiețelului, o bistrițeancă de 31 de ani din Bistrița-Bârgăului, spune, printre lacrimi, că își iubește puiul ca pe ochii din cap și recunoaște că a exagerat.„Am vrut să îl speriu puțin de Moș. A primit și cadouri. Nu cred că în filmarea aia s-a văzut că l-a snopit în bătaie Moșu`. Recunosc că, ca și mamă am greșit puțin. Îl cresc singură. Așa am crezut că e bine să fac. Recunosc că am greșit. E copilul meu și mă doare sufletul. Nu îl maltratez, e sufletul meu. Poate am exagerat puțin, dar nu l-am maltratat sau bătut niciodată”, a mărturisit mama băiețelului.Sursa: adevarul.ro