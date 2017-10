Mama ciobanului omorât de DJ Antal vrea 500.000 de euro - daune morale

Magistrații de la Judecătoria Constanța au finalizat procesul în care Robert Antal, de 35 de ani, din localitatea Pecica, județul Arad, de profesie DJ, a fost judecat pentru ucidere din culpă. El este acuzat că a omorât într-un accident rutier un cioban, la data de 12 august 2007. La ultimul termen de judecată, magistrații au audiat-o pe mama ciobanului omorât, care a spus instanței că nu mai are pretenții materiale de la Antal, dar că cere ca acesta să-i plătească 500.000 de euro, drept despăgubiri morale. „Antal mi-a tot dat bani de-a lungul timpului, și pentru înmormântare, și pentru pomeni, așa că nu mai vreau de la el cei 20.000 de lei pe care i-am cerut la începutul procesului. Inițial am zis să solicit daune morale de un milion și jumătate de euro, dar m-am răzgândit și am redus suma”, a declarat Anica Radu. Pe de altă parte, reprezentantul Ministerului Public a solicitat magistraților să aplice o pedeapsă cu închisoarea DJ-ului Robert Antal, pe motiv că acesta a avut o atitudine nesinceră în timpul urmăririi penale. Avocatul inculpatului a încercat să convingă instanța de judecată că bărbatul nu a omorât cu intenție, cerând achitarea acestuia, iar dacă nu condamnarea la o pedeapsă cu suspendare condiționată. Judecătorii au amânat pronunțarea până la data de 21 iulie. Potrivit rechizitoriului, la data de 12 august 2007, în jurul orei 8, Robert Antal conducea un autoturism marca Ford Fiesta, cu numărul de înmatriculare TM-9995, pe DJ 228, dinspre localitatea Nazarcea spre Ovidiu, și, ajungând la Km 9+441 metri, a pierdut controlul direcției, a ieșit cu roțile dreapta față în afara carosabilului, unde a suprins și a accidentat pe Gheorghe Radu, cioban, care a murit pe loc. Audiat de procurori, Robert Antal a recunoscut și regretat comiterea faptei, declarând că nu a observat-o pe partea vătămată, care stătea jos, cu spatele la șosea, uitându-se într-un telefon mobil.