Malul de la Cumpăna se surpă în continuare. Disensiuni între primărie și Canalele Navigabile

„Eu solicit în mod insistent continuarea urgentă a lucrărilor de consolidare. Dacă nu sunt continuate în mod accelerat, malul se poate prăbuși și poate să atragă în căderea sa și casele oamenilor. În prezent, după prăbușirea repetată a malului, s-a ajuns ca în anumite zone distanța de la buza malului până la case să fie de cinci metri. Acum, arată cea mai recentă expertiză, prăbușirea se extinde în lungime, de la 200 de metri spre 250 de metri. CN ACN a consolidat doar la baza canalului; au fost montați 280 de piloți și au fost amplasate perne de piatră, pentru consolidarea acestor piloți. S-a ajuns la cota 31 cu execuția lucrărilor. Practic, s-au asigurat că pământul nu se prăbușește peste canal, să îngreuneze traficul pe canalul navigabil. Dar, pentru a consolida strada, trebuie să ajungă la cota +46. Pentru aceasta, susțin că așteaptă aprobarea bugetului de stat, deși s-ar putea folosi 1/12 din bugetul alocat pe anul trecut. Este nevoie de urgentarea lucrărilor și eu acest aspect îl solicit în mod insistent”, a afirmat Mariana Gâju.





Pentru a convinge autoritățile de cât de urgentă este situația, primarul Mariana Gâju a semnalat problemele actuale atât Ministerului Transporturilor, Ministerului Dezvoltării, cât și CN ACN-ului.





Totodată, printre demersurile făcute pentru a preveni accentuarea prăbușirii, în prezent „rețeaua de canalizare menajeră realizată în zona respectivă prin fonduri europene, inclusiv stația de pompare nu mai sunt funcționale pe toată lungimea afectată”, iar traficul auto și pietonal este restricționat în zonă. Mai mult, pentru orice lucrare pe care localnicii vor dori să o facă în zona de siguranță a canalului vor trebui să primească avizul CN ACN.







De ce se așteaptă aprobarea bugetului de stat





Referitor la modul cum se vor desfășura, în continuare, lucrările de consolidare la malul surpat, directorul general al CN ACN, Daniel Georgescu, a precizat pentru „Cuget Liber” că se fac toate demersurile pentru ca lucrările să înceapă de îndată ce va fi publicat bugetul de stat pe 2021. Dar acestea nu pot începe mai devreme!





„Avem o hotărâre de guvern de anul trecut de alocare a fondurilor, s-a aprobat valoarea pentru lucrarea în întregime. Banii sunt alocați din fondul de rezervă al statului, care este creat după ce este votat bugetul de stat. Procedura de achiziție a executantului și cea a proiectantului sunt spre finalizare, dar, fiind un contract cu clauză suspensivă, poate fi semnat doar în momentul în care legea bugetului este aprobată și publicată în Monitorul Oficial. În prezent, zona este monitorizată, apa este drenată. Iar din raportul de evaluare, nu este risc să se prăbușească. Alunecare este de-a lungul canalului, nu spre case”, a explicat Daniel Georgescu.





Totodată, el a subliniat că realizarea cât mai rapidă a lucrărilor de consolidare la malul surpat este o prioritate a CN ACN. „Vineri am primit expertiza, am întrunit Consiliul tehnico-economic al companiei, luni am transmis adresa către Prefectură. Proiectarea este făcută deja în proporție de 60%, vom încheia și contractul cu proiectantul și executantul, de îndată ce se va putea și cum avem bugetul aprobat, dăm drumul la lucrări”, a afirmat directorul CN ACN.





Sunt aproape trei ani de la primele semne că taluzul Canalului Dunăre – Marea Neagră era instabil, în dreptul localității Cumpăna, și aproape doi ani de când malul a început să se surpe și a fost nevoie de evacuarea locuitorilor din primul rând de case, din apropierea malului. În prezent, opt familii (respectiv 11 persoane) stau în locuințe ANL puse la dispoziție de Primăria Cumpăna. Ar fi trebuit să fie o situație provizorie, de câteva luni, dar deja se fac doi ani de când vin acasă la ei doar în vizită, pentru a-și lua din lucruri. Primarul Mariana Gâju subliniază că, dacă nu se finalizează lucrările de consolidare a malului cât mai urgent, există riscul ca și alte două rânduri de gospodării să fie în pericol de afectare. Căci, așa cum se constată în cea mai recentă expertiză tehnică realizată, malul continuă să se surpe. E drept, după cum ne-au precizat atât primarul Mariana Gâju, cât și Daniel Georgescu, director general CN ACN, surparea nu are loc în adâncime, spre case, ci se petrece „de-a lungul canalului”.