Mălina Olinescu, înmormântată astăzi. Vezi ce spun apropiaţii

Mălina Olinescu, înmormântată astăzi. Vezi ce spun apropiații

Solista Mălina Olinescu va fi înmormântată astăzi, într-o ceremonie restrânsă, ce va avea loc în exteriorul cimitirului Sfânta Vineri din Capitală. Slujba va fi ținută de un singur preot. Decizia aparține Patriarhiei, care a respins cererea mamei Mălinei de a oficia o liturghie obișnuită.Solista Mălina Olinescu va fi înmormântată astăzi, la Cimitirul Sfânta Vineri din Capitală. Din motive de ordin pastoral pentru consolarea familiei îndurerate, Arhiepiscopia Bucureștilor a aprobat doar oficierea rânduielii speciale de înmormântare pentru sinucigași a Mălinei Olinescu. Ca atare, slujba va fi oficiată pe scurt de un singur preot în exteriorul capelei cimitirului „Sfânta Vineri” din BucureștiDeși Patriarhia pare fermă în decizia luată, apropiații Mălinei exclud varianta sinuciderii. Călin Geambașu, prieten apropiat al Mălinei, a spus că totul a fost doar un accident nefericit."Mălina a ieșit la aer, și-a lăsat papucii așezați frumos lângă balustradă. În momentul acela ea a crezut, sub efectul acelor pastile, că balustrada este patul, că este în dormitor. Mălina era inconștientă când a căzut", a spus Călin Geambașu într-o emisiune la Antena 3.Și alți prieteni ai Mălinei Olinescu susțin varianta unui accident."S-ar putea să aibă dreptate Călin, spunând că a confundat balustrada cu patul, sub influența somniferelor. S-ar putea să fi fost dorința ei de a împinge la extrem gestul", a spus Aurelian Temișan."Adevărul este pe undeva la mijloc. Sinucidere nu cred că a fost, probabil a fost sub influența medicamentelor și nu a știut ce face. Asta înclin să cred...nu cred că a vrut să se sinucidă...nu cred", a spus solista Stela Enache."Eu nu cred că s-a sinucis, părerea mea. Nu cred, pentru că un om care se sinucide lasă un bilet. Cred că a luat pastile, a mai luat și altceva, e posibil alcool, pentru că în momentele astea dacă ar fi avut gândul să sară iei asta ca să suporți mai ușor traumatismul", a declarat Polina Manoilă.