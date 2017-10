Maiştrii militari de marină, la ceas aniversar

Maiștrii militari de marină, la ceas aniversar

Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral ION MURGESCU” va sărbători duminică, 8 octombrie, 120 de ani de la înființare. Cu această ocazie, a fost organizată vineri, 6 octombrie, la sediul instituției, o festivitate la care, alături de viceamiralul Alexandru MÎRȘU, șeful Statului Major al Forțelor Navale, au participat și foștii comandanți ai școlii, reprezentanți ai instituțiilor publice locale, cadre militare, profesori și instructori care și-au desfășurat activitatea de-a lungul timpului in școală.La data de 8 octombrie 1897, Regele Carol I aproba înființarea unei instituții de formare a personalului tehnic pentru Marină, cu sediul la Galați, primul comandant fiind numit comandorul Constantin Bălescu.În prezent, școala are o durată de doi ani și formează maiștri militari de marină din absolvenți de liceu - băieți și fete. La sfârșitul perioadei de școlarizare, tinerii sunt repartizați în unitățile Forțelor Navale, într-una dintre următoarele specialități: Timonier și tehnică de navigație navală; Artilerie navală și antiaeriană; Rachete navale și antiaeriene; Arme sub apă; Comunicații navale și observare semnalizare; Radiolocație navală; Hidroacustică; Motoare și mașini navale; Motoare și instalații electrice navale. Pe durata studiilor, Forțele Navale asigură gratuit cazarea, hrănirea, echiparea și asistența medicală pentru elevi.