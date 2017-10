Maidanezii din Autogara Sud fac victime. Ce măsuri vor să ia reprezentanţii autogării

Maidanezii din Autogara Sud fac victime. Ce măsuri vor să ia reprezentanții autogării

Autogara Sud, locul tranzitat zilnic de sute de constănțeni, rămâne în continuare locul preferat al mai-danezilor, care pun în pericol siguranța călătorilor. Constantin Zaharia, un constănțean, în vârstă de 81 de ani, a trecut, în urmă cu câteva zile, printr-o experiență nefericită, în autogară. Așteptând autocarul, bătrânul a fost înconjurat de cinci câini, care au vrut numaidecât să-l muște. Speriat, acesta a început să strige după ajutor, norocul lui fiind călătorii aflați în apropiere, care au alungat patrupedele.Revoltat, omul se întreabă, retoric, ce se întâmplă în cazul în care câinii atacă un copil sau o femeie însărcinată. „În autogară este o stare jalnică. Mizerie, miros de urină și maidanezi. Am fost, zilele trecute, în Autogara Sud și în câteva minute eram înconjurat de cinci câini vagabonzi, care lătrau și își arătau colții. Nici nu mi-am dat seama când au apărut toți în jurul meu. Eu am 81 de ani. În acel moment, nici nu am știut cum să reacționez. M-am speriat foarte tare. Am avut noroc că au sărit oamenii și m-au salvat din mijlocul lor. Până când vom risca să fim mușcați de câini? Sunt copii, femei și bătrâni, care pot fi mușcați oricând, pentru că se apără mai greu. Sunt constănțean get-beget și sunt foarte supărat și indignat din cauza acestei situații”, a povestit Constantin Zaharia. Cotidianul „Cuget Liber” a publicat, la începutul lunii februarie, un material în care erau prezentate pericolele din Autogara Sud, iar atunci, administratorul autogării a recunoscut că din cauza numărului tot mai mare al câinilor vagabonzi, riscurile la care se expun zilnic călătorii sunt uriașe și a spus că a căutat o firmă privată de ecarisaj, însă rezul-tatele nu au avut prea mare succes, deoarece angajații firmei au sterilizat câinii și i-au trimis înapoi. Contactat din nou, acesta a declarat că va relua legătura cu reprezentanții firmei de ecarisaj pentru a scăpa de câini. „Zilele acesta voi lua legătura din nou cu cei de la firma de ecarisaj și sper să scăpăm de câini. Sper să nu pățesc ca data trecută, să mi-i aducă înapoi. Ce să fac mai mult? Este, într-adevăr, o mare problemă. N-am încotro! Trebuie să iau legătura cu ei”, a spus acesta.