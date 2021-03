Mai știu polițiștii să țină pistolul în mână? Dar să-l folosească?

Dar rămâne și un alt aspect, care trebuie îmbunătățit, după cum spun voci din interiorul sistemului: cât de pregătiți sunt polițiștii să tragă cu pistoalele din dotare?



Polițiștii nu mai știu să tragă la ținte



În decembrie 2019, un bărbat de 32 de ani, din satul constănțean Gura Dobrogei era pe bancheta din spate a unui autoturism când a fost împușcat în cap, în timp ce împreună cu complicii săi, fugeau de Poliție. A murit 24 de ore mai târziu, la spital. Amicii săi, șoferul și pasagerul de pe scaunul din dreapta îl părăsiseră într-o baltă de sânge, în mașină, și o rupseseră la fugă, în încercarea de a-și scăpa pielea. Șoferul era beat și de aceea nu a oprit la semnalul regulamentar al polițiștilor. Este doar unul dintre incidentele în care polițiștii au folosit armamentul din dotare, iar rezultatul a fost unul dramatic.





Începutul lunii martie 2021 a fost momentul în care a avut loc luarea de ostatici de la Onești. Doi muncitori au murit nevinovați, după ce au fost luați ostatici într-un apartament și apoi înjunghiați, în vreme ce polițiștii nu au tras niciun foc de armă pentru a-l opri pe agresor. „Unde au fost lunetiștii?”, a întrebat toată lumea.











Realitatea este, atrag atenția voci din rândul polițiștilor, că multora dintre ei le este frică să mai recurgă la armamentul din dotare pentru că… nu mai fac antrenamente în acest sens! Iar pandemia de COVID-19, care le-a schimbat aproape complet aria de activitate în ultimul an, transformându-i în „paznici de carantinați”, după cum spun chiar ei, nu a fost de ajutor.



Astfel, pe de o parte, în ultimii ani a fost schimbat stilul de antrenamente cu arma. „Poliția Română este sacul de box în care s-a lovit, se lovește și se va lovi, atât timp cât lucrurile nu se vor limpezi de către legiuitor. Iar această limpezire nu se va întâmpla niciodată, pentru că politicului îi convine de minune această situație, să aibă populația o țintă falsă pe care să-și verse furiile acumulate în timp”, a subliniat Vasile Zelca, lider sindical al Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC) Constanța. Potrivit acestuia, de prea mulți ani s-a pierdut obiceiul ca polițiștii să se antreneze la diverse ținte. „De ani buni, polițiștii nu mai execută trageri decât la țintă obișnuită, «la piept». Unde sunt tragerile tip «infractor și ostatic», «anvelopă», «tragerea din mers», «mama și copilul», tragerea în serii de una, două și apoi trei cartușe? De ce nu mai avem așa ceva? Pentru că s-au făcut economii la buget, pentru că politicienii nu sunt interesați de o Poliție bine plătite, bine echipată, instruită și protejată”, a subliniat Vasile Zelca.





Este nevoie de trageri în diverse contexte, cât mai dese, consideră oamenii legii, astfel încât polițiștii să fie obișnuiți cu pistolul pe care-l au în dotare, dar și cu particularitățile lui.



Trageri mai puține în 2020, din cauza pandemiei





Iar de parcă nu era de ajuns că tragerile nu mai sunt efectuate ca pe vremuri, cât mai complex, în 2020 numărul lor a scăzut la limita de jos.





Potrivit legislației în vigoare și a dispozițiilor în ceea ce privește pregătirea polițiștilor în tragerea cu armamentul din dotare, anual polițiștii trebuie să execute între două trageri pe lună până la șase trageri pe an. De exemplu, luptătorii mascați, pentru că sunt din categoria specială trebuie să aibă cel puțin două trageri lunar, polițiștii din operativ cel puțin o tragere pe lună, iar polițiștii de la financiar, resurse umane etc. câte șase trageri pe an. Antrenamentele se realizează cu armamentul din dotarea fiecăruia.











La IPJ Constanța au avut loc 46 ședințe de tragere în 2020, în perioada ianuarie – martie, iar în perioada iulie – decembrie 2020, 154 de ședințe de tragere.





„Referitor la informațiile cu privire la numărul total de polițiști, precum și numărul de ședințe de tragere la care a participat fiecare dintre aceștia, la nivelul instituției noastre nu există o statistică centralizată, evidența personalului care a participat la ședințele de tragere fiind în obligația fiecărui șef de subunitate”, au arătat reprezentanții IPJ Constanța. De asemenea, pentru o perioadă tragerile au fost suspendate, din cauza stării de alertă. Potrivit surselor noastre, polițiștii au ajuns să tragă de două ori pe an, nu cel puțin o dată pe lună!





De ani buni, se tot discută pe marginea faptului că polițiștii din ziua de astăzi, din țara noastră, nu au suficientă „autoritate” pentru a pune la locul lor infractorii. Iar motive care să le știrbească autoritatea s-au găsit suficiente: ba că se tem să recurgă la armamentul din dotare, din cauza anchetelor ulterioare, ba că pistoalele pe care le dețineau erau mai vechi decât ar fi fost fizic și moral permis și, din nou, se temeau să le folosească, ba că legislația era restrictivă când venea vorba de aplicarea măsurilor de constrângere. Încet – încet, lucrurile au început să se schimbe: a fost schimbată legislația, polițiștii au mai multe drepturi, când vine vorba de apelat la forță și la armamentul din dotare. Ba chiar au primit și pistoale noi, de la jumătatea anului trecut încoace. De exemplu, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au fost primite 813 pistoale Beretta, pentru a înlocui vechile „Carpați”, despre care polițiștii din operativ spuneau, mai în glumă mai în serios, că erau mai eficiente dacă aruncau cu ele după răufăcători.