MAI RAR AŞA CEVA! Tânără, victimă într-un dosar de prostituţie, acuzată de proxenetism în altul

Călău și victimă, deopotrivă, este soarta unei tinere de 21 de ani din Iași care în aceeași zi a fost declarată atât victimă a traficului de carne vie, cât și proxenetă, scrie zdi.ro. Cătălina Mihaela C., a fost mai întâi folosită de proxeneții care profitau de naivitatea copilelor instituționalizate în Centrul de Plasament „Ion Holban". Ulterior, ea a devenit ajutor pentru „pești", racolând, în aceeași manieră în care fusese și ea racolată, alte fete care au devenit prostituate.Culmea ironiei: în ziua în care a fost condamnată pentru trafic de persoane de o instanță, o altă instanță a decis ca tânăra să primească daune de 20.000 de lei pentru suferințele morale din perioada în care a fost traficată. Ambele sentințe au fost date de Curtea de Apel Iași.A început "serviciul" la 15 ani, sub protecția propriului frateDosarul în care ieșeanca de 21 de ani a fost victimă a vizat patru persoane. Unul dintre proxeneți, chiar fratele ei, a murit în timpul procedurii judiciare. Acum două zile, Gheorghe Bodogan a primit 9 ani de închisoare după ce i s-a contopit și o pedeapsă anterioră, în timp ce Petru Vieru a primit 7 ani de închisoare, iar Ionuț Petru Bogdan, cinci ani de detenție într-un centru pentru minori.Pentru primii doi proxeneți, Cătălina s-a prostituat încă de când era instituționalizată și avea 15 ani. În primă fază, adolescenta se prostitua sub protecția fratelui său, Constantin Avram. Ulterior, sub protecția lui Bodogan sau Vieru, Cătălina mergea în diferite unități hoteliere din Iași, unde făcea sex, contra cost, cu diverși bărbați.Faptele descrise în dosar datează încă din 2013 și, deși în primă fază tânăra i-a turnat pe proxeneți, ulterior, în 2016, a oferit mărturii ce i-au ajutat pe aceștia. În aceeași zi în care proxeneții săi au fost condamnați, Cătălina C. a fost găsită vinovată de trafic de carne vie într-un alt dosar.În 2015, când încă era minoră, l-a ajutat pe Alexandru Gheorghiță Lungu să racoleze alte două minore de la Centrul „Holban", ambele ajungând să se prostitueze în cadrul unei rețele din care făceau parte nouă persoane, toate condamnate acum două zile. Liderii au primit șapte ani de închisoare.Cazul Cătălinei C. scoate la iveală neputința autorităților din sistemul de plasament de a monitoriza și ajuta minorele orfane să nu ajungă în mâinile proxeneților. Ea nu este singura orfană care, după ce a fost racolată ca prostituată pe când era instituționalizată, a ajuns, ulterior, proxenetă. În ultimii ani, DIICOT Iași a identificat zeci de fete orfane care au ajuns prostituate, scrie romaniatv.net