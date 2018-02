Mai mulţi şoferi români de camion, condamnaţi la 2 până la 5 ani de închisoare în Franţa dupa ce au furat 700 de roţi

Mai mulți șoferi români de camion, condamnați la 2 până la 5 ani de închisoare în Franța dupa ce au furat 700 de roți

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Treisprezece soferi romani de camion si patronul firmei pentru care lucrau au fost condamnati la 2 pana la 5 ani de inchisoare pentru furtul a 700 de roti de camion, relateaza AFP.Cea mai mare pedeapsa a fost pentru seful firmei, Silviu Pietrosanu, pentru care au lucrat cei 13 soferi."Vom face apel", a spus avocata lui Silviu Pietrosanu, Sabrina Baudet.Procurorul a cerut sentinte de la trei la sase ani de inchisoare.Acesti soferi profesionisti de camion lucrau la vremea aceea pentru compania romaneasca Evitrans.Ei au furat rotile in timpul perioadei de odihna, apoi le-au adus in Romania odata cu produsele pe care le transportau, pentru a le vinde cu sume cuprinse intre 200 si 350 de euro fiecare, echivalentul salariului lor lunar.Anchetatorii au numarat 80 de astfel de furturi intre noiembrie 2013 si noiembrie 2016, care au creat un prejudiciu estimat la 676.000 de euro.Inculpatii, dintre care sapte au fost retinuti, au fost urmariti penal pentru furtul a peste 200 de roti in total. "Este o activitate de o profitabilitate extrema", a declarat procurorul, citand o "delincventa in serie, cu mica intensitate" in detrimentul companiilor.Seful soferilor a incurajat furturile "prin tacerea lui", lipsa sanctiunilor disciplinare si "asigurarea mijloacelor necesare" pentru realizarea lor, a spus procurorul."Stiam ce fac cei mai multi soferil, i-am lasat sa o faca, sa le pastreze", a declarat joi Pietrosanu, condamnat deja in 2012 in Belgia pentru fapte similare."Nu neg jafurile, dar dupa ce toti isi asuma responsabilitatile", a adaugat seful.Angajatii sunt din Pucioasa.