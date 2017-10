Mai multe curse Tarom, anulate

Ştire online publicată Duminică, 26 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Compania Tarom a anulat, în această dimineață, trei curse, cu plecare de pe Otopeni, către Praga, Geneva și Paris din cauza unor probleme tehnice.Pasagerii care aveau bilete la cursele anulate au fost îmbarcați în alte aeronave. Pentru că acestea au devenit supraîncărcate, pasagerii nu au putut urca toți în avioane, transmite Digi24.ro. Incidentul a apărut după ce două aeronave de capacitate mare nu au mai putut fi operaționale.„Am avut zbor la ora 9:00 către Amsterdam, am ajuns acolo la ora 7:00 pentru check-in. După ce am stat o oră la coadă, la ora 8 când am ajuns în față mi s-a spus că s-au terminat locurile și că trebuie să mă duc la ticketing pentru că nu mai sunt locuri, deși eu am achitat biletul acum o lună. La ticketing era coadă mare, vă dați seama, pentru că toate cele patru cozi de la check-in fuseseră direcționate către trei cozi de la ticketing. Când am ajuns în față, m-au direcționat către zborul care trebuia să plece foarte curând, la 9:15, către Paris. Am fugit la check-in, acolo mi-au spus că nu sunt locuri în sistem. Și m-au trimis înapoi la ticketing, să îmi facă alt bilet”, a declarat un pasager la Digi24, scrie realitatea.net