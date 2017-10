Mai este Poliţia Română o instituţie respectată? Cazurile de ultraj şi practica judecătorilor slăbesc autoritatea poliţistului

Mai este Poliția Română o instituție respectată? Cazurile de ultraj și practica judecătorilor slăbesc autoritatea polițistului

Văzând astfel de exemple negative, respectul cetățenilor față de uniforma de polițist scade, mai ales când aceștia observă că instituția nu-și apără proprii oameni. Stima socială pentru Poliția Română are de suferit și după ce cetățenii văd cum cei care agresează sau chiar rănesc polițiști scapă nepedepsiți.„Trebuie să fim alături de cei care au o anumită nevoie legitimă și să fim foarte fermi, dar obiectivi, cu cei care încalcă legea. Din punctul meu de vedere, la cum arată lucrurile în momentul de față cred că societatea românească are respect față de această instituție. În ce măsură mai este necesar ca această instituție să câștige respect suplimentar? Niciodată nu trebuie să fim mulțumiți cu nivelul la care am ajuns”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, comisarul șef Tudorel Dogaru, comandatul Poliției Municipiului Constanța.Însă, de multe ori, polițiștii cad chiar ei victime în fața indivizilor certați cu legea. Cel mai recent caz de acest fel a avut loc la mijlocul lunii februarie a acestui an. Un șofer constănțean a lovit și călcat un polițist, în timp ce încerca să fugă de oamenii legii care vroiau să-l ducă la spital pentru recoltarea de probe biologice. Deși polițiștii au tras câteva focuri de armă, șoferul a reușit să se facă nevăzut, dar a fost prins în următoare dimineață. Culmea, individul este liber și are în plan să-l dea în judecată pe polițistul pe care l-a călcat, pentru tentativă de omor, după ce a folosit armamentul din dotare.„Această instituție trebuie să genereze respect, prin acțiunile pe care le desfășoară. Dacă oamenii văd în noi niște parteneri, că nu vor vedea niciodată prieteni în cei care îi sancționează, dar măcar vor avea certitudinea că ceea ce fac polițiștii este legitim. Dacă asta se va întâmpla, respectul va crește exponențial și față de instituție și uniformă. Respectul ți-l generează faptul că ești o instituție de forță, până într-un punct în care trebuie să-l câștigi. Va trebui să câștigăm parte din respectul cetățenilor”, a mai precizat Tudorel Dogaru.Un alt caz a fost înregistrat în luna august 2016, când un individ a bătut un polițist, de două ori, în aceeași noapte. Evenimentul s-a petrecut pe terasa Onyx, din localitatea Eforie Nord. Un agent de la Ordine Publică, din cadrul IPJ Constanța, a intervenit după solicitări la 112 ale vecinilor, care se plângeau de muzica data prea tare. În loc să se conformeze, bărbatul a lovit polițistul cu piciorul în piept. După ce a fost condus la sediul Poliției Eforie, agresorul l-a lovit, din nou, cu piciorul în față pe același polițist. În urma loviturilor primite, polițistul a suferit răni care necesită pentru vindecare 11-12 zile de îngrijiri medicale.