Magistraţii de la Judecătorie au demarat protestele!

Magistrații de la Judecătorie au demarat protestele!

Magistrații de la Judecătoria Constanța s-au reunit în adunarea generală și au hotărât să se alăture protestului pornit de instanțele din București și să adere la concluziile exprimate în minuta întocmită în urma întâlnirii din data de 8 iulie 2008 a reprezentanților instanțelor judecătorești cu reprezentanții UNJR, AMR și AMI. În consecință, potrivit purtătorului de cuvânt al Judecătoriei Constanța, magistrat Răzvan Davidencu-Șerban, începând de vineri, 10 iulie 2009, vor fi suspendate ședințele de judecată între orele 9 și 10, pentru completele programate la ora 8,30, precum și între orele 12 și 13 pentru completele programate la ora 11,30, fără a fi afectată soluționarea dosarelor cu arestați, pe durată nedeterminată, până la soluționarea problemelor din justiție semnalate în minuta menționată. Nu mai sunt bani nici măcar pentru tonerul pentru imprimantă Magistrații de la Judecătoria Constanța protestează în mod special față de următoarele probleme: - insuficienta finanțare a instanțelor în ceea ce privește dotarea cu bunurile necesare desfășurării activității (mobilier, rechizite și alte materiale consumabile). „Instanța funcționează sub nivelul de avarie din cauza, de exemplu, a lipsei tonerului pentru imprimante, a lipsei totale a mobilierului în trei încăperi de depozitare a arhivei, unde dosarele soluționate de peste un an încoace sunt depozitate pe jos, a lipsei spațiului necesar activităților curente din arhivă, precum cel necesar punerii dosarelor pe complete în așteptarea termenului” - precizează conducerea Judecătoriei; 1.000 de dosare - încărcătura pe fiecare judecător în parte „Insuficienta schemă de personal, atât în ceea ce privește judecătorii, întrucât nu au fost create posturi noi deși activitatea a crescut considerabil (în anul 2008, judecătoria având de soluționat peste 48.000 de dosare și încărcătura pe judecător fiind de peste 1.000 de dosare), cât și în ceea ce privește personalul auxiliar, care este insuficient raportat la necesitățile activității” - se precizează în comunicatul semnat de judecătorul Davidencu și de vicepreședintele Mihail Stănescu-Sas. Situația nu poate fi rezolvată, se mai spune în comunicatul emis de conducerea Judecătoriei Constanța, numai prin redistribuirea posturilor de la alte instanțe, ci este necesară crearea de posturi noi, în acord cu cerințele activității. Alte nemulțumiri constau în plafonarea chiriilor sub nivelul pieței imobilelor și neplata integrală a drepturilor salariale, atât a acelora stabilite prin hotărâri judecătorești, cât și a primelor de vacanță. Judecătorii își exprimă nemulțumirea atât față de noua eșalonare a plății drepturilor salariale restante de mai mulți ani a primelor de vacanță, cât și față de încetarea parțială a plății celor curente, fără justificarea credibilă, având în vedere și că eșalonarea plăților restante prin ordonanță de urgență nu se poate răsfrânge și asupra drepturilor salariale curente. Pentru ca tacâmul să fie complet, personalul auxiliar, tot din cadrul Judecătoriei, tot de vineri, s-a alăturat protestului judecătorilor, grefierii și arhivarii refuzând să lucreze între orele 10 și 12.