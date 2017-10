Magistraţii au decis: Cristi Borcea rămâne la închisoare

Magistrații au decis: Cristi Borcea rămâne la închisoare

Luni, 23 Octombrie 2017

Fostul acționar Dinamo a executat trei din cei șase ani și patru luni de închisoare pe care i-a primit sentință în dosarul Transferurilor. Fostul director executiv al FC Dinamo le-a solicitat magistraților să-l elibereze condiționat pentru a putea fi alături de cei șapte copii ai săi.Cristian Borcea a spus în fața judecătorilor că vrea să fie alături de cei șapte copii ai săi."Regret faptele. Sunt adevărate, le regret foarte mult și îmi pare rău că mi-am expus familia la ce am făcut. S- a redus pedeapsa cu opt luni. (...) Nu am nimic de reproșat ANP. Vă rog să-mi dați ocazia să merg lângă copiii mei", a spus Cristian Borcea, în fața magistraților.Dinamovistul se află la Penitenciarul Jilava după ce a fost condamnat definitiv, în anul 2014, de Curtea de Apel București, la șase ani și patru luni de închisoare cu executare, în dosarul transferurilor de jucători.În 4 octombrie, Judecătoria sectorului 4 a decis punerea lui în libertate, însă decizia a fost contestată."Admite cererea de liberare condiționată formulată de petentul condamnat Borcea Cristian. Dispune liberarea condiționată a condamnatului de sub puterea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 429/2014 emis de Tribunalul București în baza sentinței penale nr. 238/2012", se arată în decizia instanței.Cristi Borcea a fost încarcerat în primăvara lui 2014, în dosarul Transferurilor. Pedeapsa primită a fost de 6 ani și 4 luni.De la condamnare a avut mai multe încercări de a obține eliberarea, însă toate au eșuat, transmite Realitatea TV. Ultima hotărâre favorabilă lui a fost dată la începutul lunii.Judecătorii au explicat atunci că perioada petrecută în spatele gratiilor e suficientă pentru ca fostul dinamovist să își învețe lecția. A cântărit și faptul că Borcea a achitat întreg prejudiciul ce i-a fost imputat, zece milioane de lei.Avocatul lui Cristi Borcea spune că acesta vrea să își îndeplinească în libertate rolul de tată: "acordă suport financiar și moral pentru 7 copii, cel mai mare având 20 de ani, fiind considerat și acesta un copil în ciuda vârstei, iar cel mai mic având 1 an", potrivit avocatului.