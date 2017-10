Magazinele de vise sunt pe cale de dispariţie

1

penibil

domnilor ori sunteti orbi ori prosti ori ne luati pe noi de prosti. In zona tomis 3 exista un magazin de vine de unde se aprovizioneaza toata pustimea din zona. am sesizat asta unui militian de la sectia 2 care a zis ca el nu are ce sa faca. am sesizat si prefecturii, chiar si ziarului dvs. va mai sesisez o data. In tomis 3, acolo unde s-au construit magazine noi unde exista un salon de tatuaj si muulte sali de pariuri sportive de jocuri de noroc. mai nou e o pescarie. sa vad daca isi misca cineva fundu sa constate cum un magazin de vise vinde bine mercic in timp ce aici urlati ca s-au inchis toate :-)))