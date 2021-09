MAE: Românii fără rezidență în Marea Britanie nu vor mai putea intra în această țară doar cu cartea de identitate

Începând cu data de 1 octombrie 2021, cetățenii europeni nerezidenți (care nu sunt protejați de Programul de Înregistrare a Cetățenilor UE – EU Settlement Scheme) pot intra în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord doar în baza pașaportului valabil (simplu electronic sau simplu temporar), precizează Ministerul Afacerilor Externe. Astfel, începând cu această dată, cetățenii români nerezidenți nu mai pot intra în Regatul Unit în baza cărții de identitate. Conform informațiilor comunicate de autoritățile britanice, cetățenilor europeni (inclusiv cetățenilor români) nerezidenți în Regatul Unit care nu vor respecta noile reguli li se va interzice accesul pe teritoriul britanic. Cetățenii europeni (inclusiv cetățeni români) care intră sub incidența Programului de Înregistrare a Cetățenilor UE (EU Settlement Scheme) vor putea să călătorească în Regatul Unit folosind cartea națională de identitate valabilă, până la data de 31 decembrie 2025 (cu condiția ca aceasta să fie înregistrată ca document de călătorie în contul personal UK Visas and Immigration – UKVI – creat pentru înscrierea în EUSS). MAE reamintește că, începând cu data de 1 ianuarie 2021, cetățenii români nerezidenți pot călători spre/tranzita prin Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în scop turistic/vizită, pentru șederi de scurtă durată , pentru o perioadă de până la 6 luni într-un an, fără a necesita o viză de intrare. Cu toate acestea, cetățenii români care doresc să muncească în cele 6 luni trebuie să obțină, în prealabil, o viză de intrare. Totodată, cetățenii români nerezidenți care doresc să se deplaseze pe teritoriul Regatului Unit pentru o perioadă mai mare de șase luni (pentru activități de muncă, pentru studii etc.) au nevoie, începând cu data de 1 ianuarie 2021, de o viză de intrare eliberată de autoritățile britanice, în conformitate cu sistemul de imigrație bazat pe puncte (point-based immigration system – PBS). Pentru a verifica dacă scopul șederii necesită o viză sau dacă sunt îndeplinite condițiile necesare pentru obținerea acesteia, poate fi consultată o pagină de internet dedicată în limba engleză, pusă la dispoziție de către autoritățile britanice. Autoritățile britanice recomandă persoanelor care au mențiuni înscrise în cazierul judiciar, precum și persoanelor cărora le-a fost refuzată în trecut intrarea pe teritoriul Regatului Unit, depunerea unei cereri pentru obținerea vizei și pentru deplasările de scurtă durată (sub 6 luni), potrivit informațiilor comunicate prin intermediul portalului dedicat .