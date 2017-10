37% din importuri provin din Spania

„Made in Spain” îi fascinează pe portughezi

Ştire online publicată Vineri, 09 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Invazia de produse spaniole e resimțită serios în buzunarele și portofelele portughezilor. Conform ultimelor date publicate de Instituto Nacional de Estatistica (INE), în fiecare zi, fiecare portughez cumpără produse fabricate în Spania în valoare de cel puțin 2,90 euro. La rândul său, de cealaltă parte a frontierei, fiecare portughez vinde produse naționale în valoare de cel puțin 1,80 euro. Oricum ar fi, balanța este dezechilibrată, buzunarul portughezilor suferind în fiecare zi un prejudiciu de 1,10 euro. Produsele „Made in Spain” reprezintă 37% din importurile Portugaliei, neexistând nici o altă țară care să vândă atât de mult pe teritoriul lusitan. Portugalia a ajuns să reprezinte pentru Madrid o piață mai importantă decât toată America Latină la un loc. Un bun exemplu de „putere spaniolă” în Portugalia e chiar aria orașului Lisabona, care cuprinde Praça de Espanha, Bairro Azul și Avenida Antonio Augusto Aguiar. În Praça de Espanha e instalată, în palatul Palhava, o reprezentanță diplomatică spaniolă. În partea de nord a cartierului Bairro Azul a fost construit, nu de mult, sediul național al băncii spaniole Santander. În partea de sud a aceluiași cartier, cu acces direct în Avenida Antnio Augusto Aguair, este amplasat cel mai mare complex comercial din Peninsula Iberică, El Corte Ingles. În partea de vest a aceleiași artere se află mai multe magazine spaniole care vând confecții și încălțăminte: Zara, Cortefiel, Pull and Bear sau Springfield. Conform datelor publicate de Instituto Nacional de Estatistica, Spania e principalul partener comercial al Portugaliei. Țara vecină, care are aproximativ 41 de milioane de locuitori, e primul furnizor și, de asemenea, cel mai bun client al Portugaliei. Doar că diferența dintre vânzări și cumpărări e, an de an, nefavorabilă Portugaliei…. În ce privește investițiile, portughezii par a fi descoperit acum că „au unghii pentru a cânta la chitara spaniolă” de vreme ce, în 2001, Portugalia a fost cel mai mare investitor străin în Spania. Totuși, diferențele persistă. În timp ce în Portugalia există peste 3.000 de firme spaniole, în Spania, portughezii n-au înființat decât vreo 40, după cum a relatat, recent, „La Gaceta de los Negicios”. De la cei care livrează peștele congelat și până la agențiile de turism ori cele de protecție și pază, spaniolii au înțeles foarte bine că portughezii sunt fascinați de „Made in Spain”. (Va urma) Constantin Florescu