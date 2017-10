DIASPORA

„Made in Spain“ îi fascinează pe portughezi (II)

Ştire online publicată Luni, 12 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Grupul spaniol de confecții, Inditex, proprietarul magazinelor Zara și Pull and Bear, lucrează, încă din 1975, în domeniul designului și producției vestimentare și s-a integrat destul de repede pe piața europeană. Grupul deține în Portugalia peste 200 de magazine, având cea mai mare pondere în sfera vânzărilor en detail. Amancio Ortega, proprietarul Inditex, e unul dintre cei mai mari investitori străini din Portugalia. Pariind pe industria textilă națională, el a reușit să obțină supremația în domeniu. De asemenea, spaniolii de la Santander, care au cumpărat o parte a acțiunilor grupului Totta, se află acum pe unul din primele cinci locuri în domeniul bancar. Firme portugheze pe piața Spaniei Diferite întreprinderi portugheze au început deja să dezvolte strategii de „cucerire” a pieței spaniole. Cu o strategie de internaționalizare direcționată pe expansiune, Delta Cafes a intrat pe piața spaniolă încă înainte de 1980. Prezență marcantă și în alte țări europene, Delta Cafes dispune, în Spania, de o vastă rețea de distribuitori care comercializează cafeaua Delta. Cu baza în Badajoz, Novadelta Espanha controlează toată distribuția în țara vecină. O altă firmă portugheză cunoscută, Galp, a intrat pe piața petroliferă spaniolă la începutul anilor 90, reușind, în 1995, să se situeze pe poziția a patra a topului distribuitorilor. Galpul are acum, în Spania, peste 180 de stații de serviciu, împrăștiate pe mai tot teritoriul spaniol. Cum a cumpărat, de curând, și BP Enertica, Galp deține acum 11% din acțiunile pieței spaniole, tot atât cât are și în Portugalia. Portughezii în Spania… Conform datelor publicate de Direccao - Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portugueses, în Spania trăiesc, în prezent, peste 50 de mii de portughezi. Între emigranții proveniți din țările UE, portughezii se situează, în Spania, pe poziția a cincea după britanici, germani, italieni și francezi. Dintre necomunitari, se mai situează înaintea portughezilor marocanii, ecuatorienii, columbienii, peruanii, chinezii și românii. Cea mai mare parte a emigranților portughezi lucrează în agricultură, pescuit, construcții civile, industrie hotelieră, industrie metalurgică, comerț și servicii. Cei mai mulți portughezi locuiesc în marele orașe cum ar fi Barcelona, Madrid sau Valencia, dar și în Țara Bascilor, Asturias, Galicia, Extremadura sau Andaluzia. …și spaniolii în Portugalia Comunitatea spaniolă e, după cea britanică, cea mai numeroasă din Portugalia. În 2002, conform INE, se stabiliseră pe meleagurile lusitane, 14.479 de spanioli. Ca număr, ei erau depășiți de brazilieni, ucraineni, angolani, capoverdieni, guinezi și români. Cei mai mulți dintre spaniolii rezidenți în Portugalia lucrează în domeniul medical, în comerț și servicii și în restaurări. Ei locuiesc în Lisabona (60% din comunitate), Porto, Faro, Coimbra și Setubal. (va urma) (Constantin Florescu)